ANSES: cuándo se cobrarán las Pensiones No Contributivas de mayo 2026
El organismo, a raíz de la inflación registrada en marzo, anunció un incremento del 3,38% para sus prestaciones. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) con un aumento del 3,38%, tras conocerse la inflación de marzo y en línea con el esquema de movilidad. Este ajuste se aplica con el objetivo de mitigar la escalada de precios en los sectores más vulnerables.
Además del aumento aplicado durante el quinto mes del año, el organismo también mantiene vigente el pago del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los haberes más bajos. Los depósitos se realizan de manera ordenada según la terminación del DNI, siguiendo el calendario oficial de mayo de 2026.
Montos actualizados de las Pensiones No Contributivas en mayo 2026
La ANSES estableció nuevos importes para las Pensiones No Contributivas, que varían según la categoría de cada beneficio:
- PNC por Invalidez y Vejez: el haber mensual es de $275.221,87. Con el bono adicional, el total asciende a $345.221,87.
- PNC para Madre de 7 Hijos: el ingreso se equipara a la jubilación mínima y llega a $393.174,10. Con el refuerzo, el monto final es de $463.174,10.
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): el haber base es de $314.539,27. Con el bono extra, el total a cobrar es de $384.539,27.
Bono de $70.000 y calendario de ANSES para las Pensiones No Contributivas
El bono adicional de $70.000 continúa siendo un complemento importante en los ingresos de las PNC, ya que impacta directamente en el monto final que reciben los beneficiarios. ANSES aclaró que este refuerzo se acredita de forma automática, sin necesidad de realizar gestiones. A continuación, el calendario de pagos correspondiente a esta semana.
- DNI 0 y 1: Lunes 11 de mayo.
- DNI 2 y 3: Martes 12 de mayo.
- DNI 4 y 5: Miércoles 13 de mayo.
- DNI 6 y 7: Jueves 14 de mayo.
- DNI 8 y 9: Viernes 15 de mayo.
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