ANSES: el paso a paso para cobrar un bono de casi $100.000
Esta ayuda anual es destinada a familias con hijos que asisten a los niveles inicial, primario y secundario. Los detalles en la nota.
La Ayuda Escolar Anual es un respaldo económico de $85.000 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega una vez al año para acompañar a los estudiantes en la vuelta a clases. Este pago está destinado a familias que reciben asignaciones familiares o universales, con el fin de facilitar la compra de útiles, guardapolvos y calzado.
Para recibir el monto, es fundamental realizar el trámite de acreditación de escolaridad, ya que el depósito no es automático y requiere cumplir con los requisitos administrativos del organismo. Además, este impulso económico está dirigido a jovenes de entre 16 y 35 años.
Quiénes tienen derecho a cobrar los $85.000 de ayuda escolar
El beneficio alcanza a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a titulares de asignaciones familiares, siempre que los hijos cumplan con los criterios de edad y escolarización establecidos. En el caso de niñas, niños y adolescentes sin discapacidad, deben tener entre 45 días de vida y 18 años y asistir a un establecimiento educativo oficial de nivel inicial, primario o secundario.
Para hijos con discapacidad, no rige un tope de edad. Además, pueden concurrir no solo a escuelas especiales, sino también a talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo que cuenten con reconocimiento por parte de ANSES.
Cuál es el trámite para presentar el Certificado Escolar PS 2.68
Para gestionar el cobro, el usuario debe ingresar a la web oficial de Mi ANSES y seguir estos pasos:
- Paso1: Entrar a la plataforma oficial de ANSES con tu clave personal y CUIL.
- Paso 2: Ubicar el apartado de "Hijos" para generar el comprobante escolar de cada uno.
- Paso 3: Llevar el papel a la escuela para que lo firmen y sellen las autoridades.
- Paso 4: Cargar una foto del formulario ya completado en la misma web para finalizar.
Una vez completado el proceso de registro, el organismo efectúa el depósito en la cuenta bancaria donde el titular ya recibe sus asignaciones habituales. Este pago se libera únicamente después de que la entidad valida que el certificado escolar sea correcto.
Cómo verificar si el cobro de los $85.000 ya fue autorizado
Se establece que los titulares pueden seguir el estado de su gestión ingresando a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijas e Hijos", el sistema informa si el certificado escolar ha sido aceptado o si presenta errores que impidan la liquidación del refuerzo de las asignaciones de ANSES en mayo.
Se confirma que, en caso de rechazo por falta de legibilidad o datos erróneos, el beneficiario debe repetir la carga digital con un nuevo formulario. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda conservar el comprobante de carga que genera el sistema, el cual sirve como respaldo ante cualquier inconveniente técnico en la acreditación de los fondos escolares extraordinarios.
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