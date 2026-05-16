ANSES: el paso a paso para cobrar un bono de casi $100.000

Cuál es el trámite para presentar el Certificado Escolar PS 2.68

Para gestionar el cobro, el usuario debe ingresar a la web oficial de Mi ANSES y seguir estos pasos:

Paso1: Entrar a la plataforma oficial de ANSES con tu clave personal y CUIL.

Entrar a la plataforma oficial de ANSES con tu clave personal y CUIL. Paso 2: Ubicar el apartado de "Hijos" para generar el comprobante escolar de cada uno.

Ubicar el apartado de "Hijos" para generar el comprobante escolar de cada uno. Paso 3: Llevar el papel a la escuela para que lo firmen y sellen las autoridades.

Llevar el papel a la escuela para que lo firmen y sellen las autoridades. Paso 4: Cargar una foto del formulario ya completado en la misma web para finalizar.

Una vez completado el proceso de registro, el organismo efectúa el depósito en la cuenta bancaria donde el titular ya recibe sus asignaciones habituales. Este pago se libera únicamente después de que la entidad valida que el certificado escolar sea correcto.

Cómo verificar si el cobro de los $85.000 ya fue autorizado

Se establece que los titulares pueden seguir el estado de su gestión ingresando a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijas e Hijos", el sistema informa si el certificado escolar ha sido aceptado o si presenta errores que impidan la liquidación del refuerzo de las asignaciones de ANSES en mayo.

Se confirma que, en caso de rechazo por falta de legibilidad o datos erróneos, el beneficiario debe repetir la carga digital con un nuevo formulario. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda conservar el comprobante de carga que genera el sistema, el cual sirve como respaldo ante cualquier inconveniente técnico en la acreditación de los fondos escolares extraordinarios.