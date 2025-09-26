ANSES: a cuánto aumentará el bono que cobran los jubilados en octubre

Lo que sucederá con el bono de $70.000

El gobierno de Javier Milei confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados. El objetivo principal de esta ayuda extra de parte del estado es que este sector de la población llegue a un piso de ingresos de $396.304,88. Los montos de las prestaciones compatibles más el bono son:

Jubilación Mínima: $396.304,88 .

. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96.

Pensión No Contributiva: $298.381,85

Por otro lado, los titulares de la jubilación máxima no están contemplados en este beneficio por pasar el tope de ingresos al que apunta el bono. En el caso de aquellos que perciban más que la mínima, se les depositará un proporcional para poder llegar al monto de $396.304,88.