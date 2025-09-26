ANSES: a cuánto aumentará el bono que cobran los jubilados en octubre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para octubre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Aumento en las jubilaciones de ANSES en octubre 2025
La fórmula de movilidad incluida en el Decreto 274/2024 establece que las jubilaciones, entre otras prestaciones, recibirán aumentos todos los meses que se definirán en base al último índice inflacionario que haya reportado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
La inflación de agosto fue del 1,9%, al igual que en julio. Por lo tanto, los montos vigentes a partir de octubre para jubilados y pensionados son:
- Jubilación mínima: $326.304,88.
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96.
- Pensión No Contributiva: $228.381,85.
- Jubilación máxima: $2.195.498,72
Lo que sucederá con el bono de $70.000
El gobierno de Javier Milei confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados. El objetivo principal de esta ayuda extra de parte del estado es que este sector de la población llegue a un piso de ingresos de $396.304,88. Los montos de las prestaciones compatibles más el bono son:
- Jubilación Mínima: $396.304,88.
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96.
- Pensión No Contributiva: $298.381,85
Por otro lado, los titulares de la jubilación máxima no están contemplados en este beneficio por pasar el tope de ingresos al que apunta el bono. En el caso de aquellos que perciban más que la mínima, se les depositará un proporcional para poder llegar al monto de $396.304,88.
