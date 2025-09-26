"Hubieras visto cómo lloraban": los espantosos chats de los testigos del triple femicidio en Florencio Varela

"Lamentablemente la están buscando a ella ahora, tiene mucho que ver en esto", le contestó otra persona al primer comentario, quizás en referencia al momento en que Lara Gutiérrez subía a una Chevrolet Tracker blanca en Ciudad Evita acompañada por Brenda del Castillo y Morena Verdi, que fueron asesinadas a golpes antes de que ella fuera sometida a una extensa tortura.

"Yo presencié eso. Hubieras visto cómo lloraban las manitas", comentó un usuario que apareció identificado como "D" por default en lo que parece ser un grupo de Whatsapp donde se habló del triple femicidio, antes o después de que la Policía encontrara los cuerpos de las víctimas en una casa de Florencio Varela.

chat triple crimen emision

"No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca, por eso le cortaron dedo por dedo", agregó la misma fuente, como se puede ver en las capturas, que pueden o no haber sido filtradas para profundizar el impacto aleccionador del triple femicidio.

Hasta el momento la fiscalía de La Matanza a cargo de la investigación concretó la detención de al menos 12 personas en conexión con el crimen.