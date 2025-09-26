"Hubieras visto cómo lloraban": los espantosos chats de los testigos del triple femicidio en Florencio Varela
Al menos 45 personas se habrían conectado a la transmisión en vivo del triple femicidio. Ya encontraron en video del episodio, y hay gente que lo vio en vivo.
Hay al menos 45 personas que se convirtieron el viernes pasado en testigos de la tortura seguida de femicidio de tres chicas en una casa de Florencio Varela, y sin pisar el inmueble: miraron el suplicio a través de una red social. Ahora, los investigadores analizan los comentarios que esos supuestos espectadores vertieron online sobre el episodio.
Las autopsias a los cuerpos de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15, dejaron en evidencia una instancia previa de tortura en especial a la menor de las víctimas, que habría sido la que tenía algún tipo de conexión con el supuesto artífice del triple crimen, un hombre de nacionalidad peruana identificado como "Julito", o "Pequeño J".
"Esta sabe muchas cosas, sos pollo en cualquier momento", escribió alguien online, según citó el sitio MDZOL.
El comentario se habría publicado antes de que iniciara la transmisión del crimen, que se dio por redes sociales supuestamente en algún momento entre las 23.30 del viernes 19 de septiembre y las 3 de la madrugada del sábado 20.
"Lamentablemente la están buscando a ella ahora, tiene mucho que ver en esto", le contestó otra persona al primer comentario, quizás en referencia al momento en que Lara Gutiérrez subía a una Chevrolet Tracker blanca en Ciudad Evita acompañada por Brenda del Castillo y Morena Verdi, que fueron asesinadas a golpes antes de que ella fuera sometida a una extensa tortura.
"Yo presencié eso. Hubieras visto cómo lloraban las manitas", comentó un usuario que apareció identificado como "D" por default en lo que parece ser un grupo de Whatsapp donde se habló del triple femicidio, antes o después de que la Policía encontrara los cuerpos de las víctimas en una casa de Florencio Varela.
"No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca, por eso le cortaron dedo por dedo", agregó la misma fuente, como se puede ver en las capturas, que pueden o no haber sido filtradas para profundizar el impacto aleccionador del triple femicidio.
Hasta el momento la fiscalía de La Matanza a cargo de la investigación concretó la detención de al menos 12 personas en conexión con el crimen.
