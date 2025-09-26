El Banco Central restablece la restricción cruzada entre dólar oficial y financieros

Esto se enmarca dentro de un paquete de regulaciones que apuntan a controlar la volatilidad del dólar y proteger las reservas internacionales del país, que son uno de los principales indicadores de estabilidad económica.

Expertos en economía señalan que esta disposición podría afectar la estrategia de quienes buscan operar con arbitraje entre el dólar oficial y los financieros, ya que limita la posibilidad de realizar ganancias rápidas mediante la compraventa sucesiva de divisas en diferentes mercados.

Por otro lado, también podría generar un efecto de contención sobre la demanda de dólares financieros, que suelen ser más caros que el tipo de cambio oficial, reduciendo así la presión inflacionaria en la economía.