ANSES: los montos confirmados para jubilados y pensionados en junio 2026

jubilación mínima: $403.475

bono extraordinario: $70.000

aguinaldo estimado: $201.737

el ingreso total estimado para junio va a rondar los $675.212

Desde el Gobierno aclararon que el bono extraordinario no entra dentro del cálculo del aguinaldo porque es un refuerzo no remunerativo.

Montos confirmados de ANSES

El aumento del 2,6% también impactará sobre el resto de las prestaciones previsionales y asistenciales que paga ANSES. Según los valores estimados para junio de 2026, los montos van a ser los siguientes:

Jubilación máxima: $2.715.002

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $322.780

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez: $282.432

En el caso de la PUAM y las pensiones no contributivas, lo más probable es que se mantenga el bono extraordinario, aunque el organismo suele confirmar oficialmente estos refuerzos más cerca de la fecha de pago.

Calendario de pagos de ANSES

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio

Jubilados y pensionados que superan la mínima