Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 21 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus expectativas de buen clima pero con mucho frío en el AMBA.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con mucho frío y condiciones del clima estable, y no parece cambiar mucho la tendencia rumbo al cierre, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, lejos del alivio térmico, la continuidad de la semana parece ir por la misma sintonía, en un jueves con cielo mayormente nublado, una mínima de 4 grados y una máxima que subiría hasta los 13.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El cierre de la semana sería todavía con frío y sin lluvias, en un viernes que se anticipa con cielo parcialmente nublado en el día y ligeramente nublado en la noche; con 4 grados de mínima y 13 de máxima.
El termómetro iría levenemente en ascenso a partir del sábado. El fin de semana largo inicará con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 6 grados y una máxima de 15.
Del mismo modo, el domingo tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana; pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 8 y 16 grados.
El frío, al menos polar, parece ya estar en retirada desde el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo que se espera más templado, con cielo parcialmente nublado y sin marcas de una cifra: mínima de 10 y máxima de 19 grados.
Del mismo modo, el martes, en el inicio de la semana corta, se espera otra jornada más otoñal, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados.
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