Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 21 de mayo

El termómetro iría levenemente en ascenso a partir del sábado. El fin de semana largo inicará con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 6 grados y una máxima de 15.

Del mismo modo, el domingo tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana; pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 8 y 16 grados.

El frío, al menos polar, parece ya estar en retirada desde el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo que se espera más templado, con cielo parcialmente nublado y sin marcas de una cifra: mínima de 10 y máxima de 19 grados.

Del mismo modo, el martes, en el inicio de la semana corta, se espera otra jornada más otoñal, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados.