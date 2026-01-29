ANSES: el abultado bono que se otorgará en febrero a un grupo de beneficiarios

Las asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 2,8% en febrero. Este incremento se da producto de la por la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es que los más vulnerables no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios. En ese contexto, la Prestación por Desempleo alcanzará los $346.800 en el segundo mes del año.