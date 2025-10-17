ANSES: el anuncio oficial sobre el aumento para miles de pensiones en noviembre

Según el esquema actual, los incrementos mensuales se calculan tomando como referencia el IPC de dos meses atrás. De esta forma, la suba registrada en septiembre determinará los próximos pagos de la Anses: las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos ascenderán a $333.157,28, mientras que las Pensiones por Invalidez y por Vejez se ubicarán en $233.251,24. Estos valores marcan un nuevo ajuste en los ingresos de uno de los sectores más sensibles del sistema previsional.