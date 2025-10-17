ANSES: el anuncio oficial sobre el aumento para miles de pensiones en noviembre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La ANSES oficializó el calendario de pagos de octubre para las Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo el aumento que incrementará los montos de los beneficiarios. Este apoyo alcanza a personas con discapacidad, adultos mayores sin cobertura previsional y madres de siete o más hijos, quienes reciben la prestación como parte de las políticas de protección social.
La actualización busca garantizar un ingreso más acorde a la realidad económica y mantener el respaldo estatal a los sectores más vulnerables. De esta manera, la ANSES refuerza su rol en la asistencia social, asegurando que los beneficiarios reciban sus haberes de manera ordenada y puntual.
Cuánto aumentarán las PNC
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el dato de inflación de septiembre de 2025, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador incidirá directamente en los montos que la Anses abona por Pensiones No Contributivas, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Aunque el organismo aún no oficializó los valores actualizados, el nuevo porcentaje de aumento se aplicará en los haberes de octubre, que se acreditarán en noviembre.
Según el esquema actual, los incrementos mensuales se calculan tomando como referencia el IPC de dos meses atrás. De esta forma, la suba registrada en septiembre determinará los próximos pagos de la Anses: las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos ascenderán a $333.157,28, mientras que las Pensiones por Invalidez y por Vejez se ubicarán en $233.251,24. Estos valores marcan un nuevo ajuste en los ingresos de uno de los sectores más sensibles del sistema previsional.
El motivo del aumento de las PNC
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación de septiembre de 2025 alcanzó el 2,1%. Estos aumentos impactan de lleno en los sectores medios, que son los que más sienten el peso del ajuste en los servicios básicos.
Por el contrario, “Restaurantes y hoteles” fue el rubro con menor variación, con un incremento de solo el 1,1%, lo que podría reflejar una caída en el consumo y en la actividad turística. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un aumento del 22% en los primeros nueve meses y del 31,8% en la comparación interanual, según los datos oficiales.
