ANSES: el aumento que tendrán las Asignaciones Familiares en mayo 2026

Nacimiento: $82.353

$82.353 Adopción: $492.366

$492.366 Matrimonio: $123.307

Estos beneficios deben solicitarse dentro de los plazos establecidos, entre los dos meses y dos años desde el hecho que genera el derecho.

Límites de ingresos, ayuda escolar y claves para acceder al SUAF

El aumento de ANSES también impacta en los topes de ingresos del SUAF. Desde mayo de 2026, el límite individual será de $2.896.244, mientras que el tope familiar alcanzará los $5.792.487. Para la evaluación, el organismo considera los ingresos brutos de ambos progenitores.

Por otro lado, la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000, aunque puede ser mayor en determinadas provincias. Las familias que no cobraron este beneficio en marzo lo recibirán dentro de los 60 días posteriores a la presentación del Certificado de Escolaridad.