ANSES: el aumento que tendrán las Asignaciones Familiares en mayo 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el cuarto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Montos del SUAF de ANSES
La asignación por hijo del SUAF tendrá un valor de $70.651 en el primer rango de ingresos. En las escalas siguientes, los montos serán de $47.658, $28.826 y $14.876.
En el caso de hijos con discapacidad, los valores ascienden a $230.032, $162.733 y $103.041, según el nivel de ingresos del grupo familiar. Este beneficio mensual se paga por cada hijo menor de 18 años, sin límite de edad en casos de discapacidad.
Además, los pagos únicos también se actualizan en mayo:
- Nacimiento: $82.353
- Adopción: $492.366
- Matrimonio: $123.307
Estos beneficios deben solicitarse dentro de los plazos establecidos, entre los dos meses y dos años desde el hecho que genera el derecho.
Límites de ingresos, ayuda escolar y claves para acceder al SUAF
El aumento de ANSES también impacta en los topes de ingresos del SUAF. Desde mayo de 2026, el límite individual será de $2.896.244, mientras que el tope familiar alcanzará los $5.792.487. Para la evaluación, el organismo considera los ingresos brutos de ambos progenitores.
Por otro lado, la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000, aunque puede ser mayor en determinadas provincias. Las familias que no cobraron este beneficio en marzo lo recibirán dentro de los 60 días posteriores a la presentación del Certificado de Escolaridad.
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