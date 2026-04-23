Fuerte baja de la confianza de los consumidores, según la Universidad Torcuato Di Tella

La caída del ICC en abril se produce en un contexto de desaceleración económica heterogénea, menor poder adquisitivo y persistente incertidumbre sobre inflación, tasas y empleo.

Consumo Clase Media.jpg

Consumo en caída libre

Uno de los datos más relevantes del informe de la UTDT fue el deterioro del subíndice vinculado a la compra de bienes durables e inmuebles, que mostró una caída mensual de 9,51%, la más pronunciada entre todos los componentes del indicador.

Ese rubro se ubicó en 32,66 puntos y quedó 2,47% por debajo del nivel de abril del año pasado.

Dentro de esa categoría la percepción sobre compra de electrodomésticos cayó 7,46% mensual mientras que la predisposición para adquirir autos o viviendas retrocedió 12,26%

El componente de situación macroeconómica bajó 4,30% en abril y quedó 10,69% por debajo del mismo mes de 2025. En paralelo, la situación personal descendió 3,96% mensual y acumuló una caída interanual de 15%, siendo uno de los segmentos más golpeados del índice.

Salarios

En tanto la segmentación por nivel socioeconómico mostró una marcada diferencia entre sectores. En los hogares de ingresos bajos, el ICC se derrumbó 12,60% mensual y cayó 14,71% interanual, hasta 35,50 puntos. En cambio, entre los hogares de ingresos altos, la baja fue más moderada: 1,80% mensual y 9,43% interanual, con un nivel de 42,57 puntos.

La brecha entre ambos segmentos también volvió así a ampliarse durante abril.

En tanto, por regiones, la confianza retrocedió en todo el país. En el interior el derrumbe cayó 10,57% mensual, en la Ciudad de Buenos Aires la caída fue del 6,69% y en el Gran Buenos Aires 1,53%.

A pesar de la baja, el Interior continúa exhibiendo el nivel más alto del índice con 45,35 puntos, mientras que el Gran Buenos Aires mantiene el más bajo, con 36,82 puntos.

El relevamiento también mostró deterioro tanto en las condiciones actuales como en las expectativas hacia adelante. Esto sugiere que el retroceso no se limita al bolsillo actual de los hogares, sino que también alcanza la percepción sobre la evolución económica de los próximos meses.