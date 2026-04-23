Fuerte baja de la confianza de los consumidores, según la Universidad Torcuato Di Tella
El pesimismo sobre el consumo es también a futuro y evidencia las malas expectativas en los hogares en lo meses por venir.
A pesar de los denodados esfuerzos del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, de sostener una mirada optimista y hasta triunfalista sobre la marcha del plan económico basado en un feroz ajuste y la licuación de salarios mientras la inflación acumula 10 meses ininterrumpidos al alza, en la calle cada vez cala menos el relato libertario.
Así quedó en evidencia en el último informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) que advirtió que en abril se registró una muy fuerte caída en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y volvió así a encender alarmas sobre el clima económica y la marcha del modelo ultraliberal que imponen Milei y Caputo desde la Casa Rosada.
En abril el ICC se ubicó en 39,64 puntos lo que implica una baja del 5,68% en comparación con el mes previo cuando se había ubicado en 42,03 puntos. A la hora de hacer la comparación con el mismo mes del año pasado el derrumbe es todavía más profundo y llega al 10,12%.
El informe de la UTDT remarca además que el nivel actual se encuentra 16,33% por debajo del pico alcanzado en enero de 2025, aunque todavía permanece 11,35% por encima del piso registrado en enero de 2024 cuando se sintió con fuerza el impacto de las primeras medidas económicas de la gestión de Milei que incluyó una devaluación del 100% del peso y una fuerte disparada de la inflación.
La caída del ICC en abril se produce en un contexto de desaceleración económica heterogénea, menor poder adquisitivo y persistente incertidumbre sobre inflación, tasas y empleo.
Consumo en caída libre
Uno de los datos más relevantes del informe de la UTDT fue el deterioro del subíndice vinculado a la compra de bienes durables e inmuebles, que mostró una caída mensual de 9,51%, la más pronunciada entre todos los componentes del indicador.
Ese rubro se ubicó en 32,66 puntos y quedó 2,47% por debajo del nivel de abril del año pasado.
Dentro de esa categoría la percepción sobre compra de electrodomésticos cayó 7,46% mensual mientras que la predisposición para adquirir autos o viviendas retrocedió 12,26%
El componente de situación macroeconómica bajó 4,30% en abril y quedó 10,69% por debajo del mismo mes de 2025. En paralelo, la situación personal descendió 3,96% mensual y acumuló una caída interanual de 15%, siendo uno de los segmentos más golpeados del índice.
En tanto la segmentación por nivel socioeconómico mostró una marcada diferencia entre sectores. En los hogares de ingresos bajos, el ICC se derrumbó 12,60% mensual y cayó 14,71% interanual, hasta 35,50 puntos. En cambio, entre los hogares de ingresos altos, la baja fue más moderada: 1,80% mensual y 9,43% interanual, con un nivel de 42,57 puntos.
La brecha entre ambos segmentos también volvió así a ampliarse durante abril.
En tanto, por regiones, la confianza retrocedió en todo el país. En el interior el derrumbe cayó 10,57% mensual, en la Ciudad de Buenos Aires la caída fue del 6,69% y en el Gran Buenos Aires 1,53%.
A pesar de la baja, el Interior continúa exhibiendo el nivel más alto del índice con 45,35 puntos, mientras que el Gran Buenos Aires mantiene el más bajo, con 36,82 puntos.
El relevamiento también mostró deterioro tanto en las condiciones actuales como en las expectativas hacia adelante. Esto sugiere que el retroceso no se limita al bolsillo actual de los hogares, sino que también alcanza la percepción sobre la evolución económica de los próximos meses.
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