Quién es Peter Thiel, el magnate amigo de Jeffrey Epstein que no cree en la democracia y que se reunió con Javier Milei

Thiel es conocido por su filosofía libertaria de extrema derecha y un marcado escepticismo hacia el sistema democrático. En 2009, el empresario manifestó que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles, y en 2015 defendió el uso de la tecnología no regulada como un medio para transformar el mundo sin necesidad de aprobación mayoritaria o control de las masas.

En Estados Unidos fue sido el principal soporte financiero del vicepresidente J.D. Vance a quien le financió la campaña que lo llevó al Senado en 2022 y a la vicepresidencia junto a Donald Trump en 2024.

peter thiel Peter Thiel

Nacido en Frankfurt, Alemania, en 1967, Thiel se mudó con su familia a Estados Unidos y luego a Namibia, que en ese momento estaba bajo el régimen de apartheid de Sudáfrica. Allí asistió a una escuela alemana de disciplina estricta, entorno que él identifica como el origen de sus ideas libertarias.

Durante su etapa universitaria en Stanford, donde estudió Filosofía y Derecho, defendió el apartheid argumentando que la negación de derechos civiles era económicamente sensata. También fundó la revista The Stanford Review, publicación que se opuso a las políticas de diversidad de la universidad y mantuvo una línea editorial homofóbica. Sin embargo en 2007 Thiel reveló su homosexualidad.

El nombre del empresario apareció además en documentos judiciales vinculados al financista y pedófilo Jeffrey Epstein. Según registros desclasificados, Epstein invitó a Thiel en 2018 a visitar su isla privada en el Caribe, sitio donde se cometieron parte de los abusos investigados.

Si bien Thiel aseguró no haber viajado a la isla, sí reconoció que conoció a Eptsein y se reunió con él en más de una oportunidad. En declaraciones a un podcast en 2024 dijo que se conocieron en el año 2014 a través de otro ejecutivo de Sillicon Valley.