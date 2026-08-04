ANSES: el aumento y el bono que recibirán los jubilados durante agosto
ANSES confirmó los nuevos haberes para jubilados: en agosto se aplicará una suba del 1,9% por movilidad y continuará el bono extraordinario de $70.000.
El Gobierno, mediante ANSES, confirmó el nuevo esquema de ingresos destinado a jubilados y beneficiarios del sistema previsional, que comenzará a aplicarse el próximo mes. Luego de que el INDEC difundiera el índice de inflación correspondiente a junio, se estableció una actualización del 1,9% para todas las prestaciones del régimen general.
Esta medida tiene como objetivo acompañar la variación de los precios y será depositada de forma automática en las cuentas bancarias de los titulares.
La decisión oficial establece los valores finales que percibirán los adultos mayores de acuerdo con cada nivel de aporte realizado durante su vida laboral. Los jubilados de ANSES recibirán el aumento de agosto directamente en sus haberes habituales, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni acercarse a las oficinas del organismo.
Además, los beneficiarios podrán consultar sus nuevos montos y fechas de cobro según la terminación del DNI a través de los canales digitales disponibles. En este contexto, la inteligencia artificial también se incorpora como una herramienta utilizada para facilitar el acceso a información previsional y mejorar la consulta de datos relacionados con los beneficios de ANSES.
Cuánto van a cobrar los jubilados de la mínima en agosto de 2026
El monto base que recibirán los jubilados de ANSES se actualizará a $419.817,12 como consecuencia del incremento mensual establecido a partir de la evolución de la inflación. A ese valor se incorporará nuevamente el bono extraordinario de $70.000, una ayuda económica que el Gobierno de Javier Milei resolvió continuar otorgando para reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.
Con esta actualización, el ingreso mínimo total para los beneficiarios de la categoría más baja alcanzará los $489.817,12 netos.
El refuerzo tendrá carácter no remunerativo y será acreditado automáticamente junto con la jubilación mensual, sin necesidad de realizar trámites, permitiendo que los titulares puedan disponer del dinero desde los cajeros y medios de pago habituales de las entidades bancarias.
Cómo se calcula el bono proporcional para quienes superan la mínima
La normativa oficial establecida por el Gobierno nacional contempla un mecanismo de compensación proporcional para los jubilados de ANSES que cuentan con haberes ubicados en un rango intermedio. En aquellos casos donde el ingreso mensual supera la jubilación mínima de $419.817,12, pero todavía se encuentra por debajo del límite total de $489.817,12, se otorgará un refuerzo adicional para completar esa diferencia.
Según este esquema, el beneficiario no recibirá el bono extraordinario completo de $70.000, sino un monto ajustado de manera automática por el sistema. El cálculo se realizará de forma precisa para que el haber final alcance el tope establecido de $489.817,12 netos.
Con esta medida, el Ejecutivo busca sostener un sistema de asistencia más equilibrado para la clase pasiva, garantizando un apoyo económico complementario para quienes quedan por debajo del ingreso mínimo definido para los jubilados de ANSES.
A cuánto se eleva la jubilación máxima que paga el Estado
La disposición oficial del Poder Ejecutivo determinó que la actualización del 1,9% por movilidad también se aplicará a los haberes más elevados del sistema previsional administrado por ANSES. Con este nuevo ajuste mensual, los beneficiarios que cobran las jubilaciones máximas alcanzarán un monto bruto de hasta $2.825.074,77 durante el próximo período.
A diferencia de quienes reciben los ingresos más bajos, este grupo de jubilados no accederá al bono extraordinario de $70.000, aunque conservará el mismo porcentaje de incremento establecido para el resto de las prestaciones.
Además, los descuentos correspondientes a la obra social PAMI se realizarán de manera automática sobre los nuevos valores actualizados de los haberes previsionales.
Las fechas confirmadas para la jubilación mínima en agosto de 2026
El cronograma de pagos de ANSES para jubilados contempla el depósito de los haberes actualizados junto con el refuerzo económico correspondiente. Las fechas de acreditación se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario de la siguiente manera:
- DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
- DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto de 2026.
- DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
- DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
- DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
- DNI finalizados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.
- DNI finalizados en 6: martes 18 de agosto de 2026.
- DNI finalizados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.
- DNI finalizados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.
- DNI finalizados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.
Los beneficiarios podrán disponer del dinero en sus cuentas bancarias en la fecha asignada según la terminación de su documento, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante ANSES.
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