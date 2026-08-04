ANSES: el aumento y el bono que recibirán los jubilados durante agosto

Con esta actualización, el ingreso mínimo total para los beneficiarios de la categoría más baja alcanzará los $489.817,12 netos.

El refuerzo tendrá carácter no remunerativo y será acreditado automáticamente junto con la jubilación mensual, sin necesidad de realizar trámites, permitiendo que los titulares puedan disponer del dinero desde los cajeros y medios de pago habituales de las entidades bancarias.

Anses agilizó un trámite ineludible para cobrar la AUH con aumento

Cómo se calcula el bono proporcional para quienes superan la mínima

La normativa oficial establecida por el Gobierno nacional contempla un mecanismo de compensación proporcional para los jubilados de ANSES que cuentan con haberes ubicados en un rango intermedio. En aquellos casos donde el ingreso mensual supera la jubilación mínima de $419.817,12, pero todavía se encuentra por debajo del límite total de $489.817,12, se otorgará un refuerzo adicional para completar esa diferencia.

Según este esquema, el beneficiario no recibirá el bono extraordinario completo de $70.000, sino un monto ajustado de manera automática por el sistema. El cálculo se realizará de forma precisa para que el haber final alcance el tope establecido de $489.817,12 netos.

Con esta medida, el Ejecutivo busca sostener un sistema de asistencia más equilibrado para la clase pasiva, garantizando un apoyo económico complementario para quienes quedan por debajo del ingreso mínimo definido para los jubilados de ANSES.

A cuánto se eleva la jubilación máxima que paga el Estado

La disposición oficial del Poder Ejecutivo determinó que la actualización del 1,9% por movilidad también se aplicará a los haberes más elevados del sistema previsional administrado por ANSES. Con este nuevo ajuste mensual, los beneficiarios que cobran las jubilaciones máximas alcanzarán un monto bruto de hasta $2.825.074,77 durante el próximo período.

A diferencia de quienes reciben los ingresos más bajos, este grupo de jubilados no accederá al bono extraordinario de $70.000, aunque conservará el mismo porcentaje de incremento establecido para el resto de las prestaciones.

Además, los descuentos correspondientes a la obra social PAMI se realizarán de manera automática sobre los nuevos valores actualizados de los haberes previsionales.

Las fechas confirmadas para la jubilación mínima en agosto de 2026

El cronograma de pagos de ANSES para jubilados contempla el depósito de los haberes actualizados junto con el refuerzo económico correspondiente. Las fechas de acreditación se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

lunes 10 de agosto de 2026. DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

martes 11 de agosto de 2026. DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

miércoles 12 de agosto de 2026. DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

jueves 13 de agosto de 2026. DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

viernes 14 de agosto de 2026. DNI finalizados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

lunes 17 de agosto de 2026. DNI finalizados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

martes 18 de agosto de 2026. DNI finalizados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

miércoles 19 de agosto de 2026. DNI finalizados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

jueves 20 de agosto de 2026. DNI finalizados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

Los beneficiarios podrán disponer del dinero en sus cuentas bancarias en la fecha asignada según la terminación de su documento, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante ANSES.