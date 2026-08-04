Sandra Pettovello avaló paritarias en alza para la paz social y el Ingreso Minimo Garantizado es $1.048.859,74

Oficial Inspector: $8.319,02.

Oficial de Primera: $7.797,31.

Medio Oficial: $7.138,10.

Peón: $6.692,79.

Dentro de la firma del convenio, ambas partes ratificaron la necesidad imperiosa de sostener un clima de paz social en el sector. Para asegurar este objetivo en un marco de equidad, la representación gremial se comprometió a mantener una actitud de máxima colaboración en los distintos talleres, buscando cumplir activamente con todas las metas de producción y con las entregas en los tiempos pautados por los empleadores.