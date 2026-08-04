Sandra Pettovello avaló paritarias en alza para la paz social y el Ingreso Minimo Garantizado es $1.048.859,74
El reciente acuerdo salarial que recibirá el aval de Sandra Pettovello elevará el piso de ingresos a más de un millón de pesos para los mecánicos.
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, recibirá las actas de estas nuevas paritarias de SMATA para su debida homologación. Este importante aumento del salario mínimo busca sostener el poder adquisitivo de los mecánicos, garantizando un clima de paz social en todas las áreas de producción.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón se transmutó en calabobos pringoso para el AMBA
Escalas y salario mínimo en las nuevas paritarias
El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) cerró un importante reajuste salarial con la federación empresaria FAATRA. El entendimiento incluye anexos con sumas no remunerativas que posteriormente se incorporarán a los haberes de forma oficial a partir del primero de octubre de 2026.
De acuerdo con las planillas rubricadas que serán presentadas ante la Secretaría de Trabajo, el personal mensualizado contará con nuevos pisos de ingresos. Se estableció formalmente que el Ingreso Mínimo Garantizado (I.M.G.) será de $1.048.859,74 para la actividad automotriz. Por su parte, la categoría de Maestranza cobrará un salario de $1.225.134,82 mensuales, mientras que los Choferes percibirán unos $1.363.757,35.
En el caso específico del personal jornalizado, el acuerdo especifica los siguientes valores básicos por hora trabajada:
-
Oficial Inspector: $8.319,02.
Oficial de Primera: $7.797,31.
Medio Oficial: $7.138,10.
Peón: $6.692,79.
Dentro de la firma del convenio, ambas partes ratificaron la necesidad imperiosa de sostener un clima de paz social en el sector. Para asegurar este objetivo en un marco de equidad, la representación gremial se comprometió a mantener una actitud de máxima colaboración en los distintos talleres, buscando cumplir activamente con todas las metas de producción y con las entregas en los tiempos pautados por los empleadores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario