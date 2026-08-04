ANSES: se confirmó el haber mínimo que cobrarán los jubilados en agosto 2026

Es común encontrar que faltan años trabajados que no figuran, especialmente si se cambió muchas veces de empleador o hubo períodos sin relación de dependencia.

Una vez detectados los baches, hay que solicitar un turno en ANSES.

Los pasos son:

Ingresar a Mi ANSES y abrir el "Historial Laboral"

Verificar qué aportes figuran registrados y qué períodos faltan

Sacar un turno en ANSES para consultar en persona

Confirmar en oficina cuántos años faltan y el monto a pagar

Aceptar el plan de pagos si corresponde

Si hay años trabajados que no figuran en el sistema, se puede iniciar un trámite de reconocimiento de servicios. Para eso hace falta presentar documentación que respalde esa actividad laboral: recibos de sueldo, certificados de trabajo, contratos, o cualquier otro comprobante.

El régimen funciona a través de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), cuyo valor se actualiza según la base mínima imponible del régimen general.