El monto confirmado de la AUH para agosto de 2026
Los beneficiarios que cobran estos montos ya pueden conocer cómo quedó el calendario de pagos y los haberes actualizados según el IPC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuál es el monto bruto y neto con el nuevo aumento
Con el incremento del 1,9%, el valor total de la AUH pasará a ser de $150.861,90 por cada hijo en agosto. Esa cifra representa el monto bruto de la prestación, antes del descuento del 20% que ANSES retiene todos los meses hasta la presentación de la Libreta. La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente de acuerdo con la inflación. En este caso, el porcentaje aplicado surge del IPC de junio.
Por su parte, la Tarjeta Alimentar seguirá entregándose como un complemento para las familias alcanzadas por el programa. A diferencia de la AUH, este beneficio no tendrá modificaciones en agosto y mantendrá los mismos importes que se pagan actualmente.
Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres o más hijos: $149.425.
La asignación de este beneficio está a cargo del Ministerio de Capital Humano y se realiza de manera automática para quienes reúnen los requisitos establecidos. Por ese motivo, los beneficiarios no deben completar ningún trámite adicional para comenzar a cobrarlo. En el caso de quienes perciben la AUH, la Tarjeta Alimentar alcanza a familias con hijos de hasta 17 años inclusive, mientras que para los titulares de la AUH por discapacidad no existe un límite de edad.
También integran este esquema las personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). La incorporación al padrón se efectúa utilizando la información registrada en ANSES, sin necesidad de inscripción previa. Además, cuando corresponde, se liquida el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años y a personas gestantes que cumplen con las condiciones previstas por el organismo.
Retención del 20%: cuánto dinero queda acumulado
Durante agosto, ANSES acreditará el 80% del valor mensual de la AUH, mientras que el 20% restante permanecerá retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH, tal como establece el funcionamiento habitual de la prestación.
Con la actualización de este mes, los valores por cada hijo serán los siguientes:
- Monto total de la AUH: $150.861,90.
- Importe que se cobra mensualmente (80%): $120.689,52.
- Monto retenido (20%): $30.172,38.
La Libreta AUH es el documento que permite comprobar que los niños y adolescentes cumplen con la asistencia escolar, los controles médicos obligatorios y el calendario nacional de vacunación. Una vez que esa información es presentada y validada por ANSES, el organismo libera el dinero retenido y lo paga en una única acreditación.
Es importante tener en cuenta que el 20% descontado todos los meses no representa una quita del beneficio, sino una retención temporal. Los $30.172,38 quedan pendientes de cobro hasta que el adulto responsable complete el trámite correspondiente.
Además, el cálculo se realiza de forma individual por cada asignación, por lo que las familias con más de un hijo cobrarán el monto que resulte de multiplicar esos valores por la cantidad de beneficiarios reconocidos por ANSES.
Calendario de pagos confirmados para agosto 2026
ANSES organizará el calendario de pagos de la AUH de agosto de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma de acreditaciones se pondrá en marcha el 10 de agosto y se extenderá hasta el 21 de agosto, siguiendo el esquema habitual del organismo.
Las fechas de cobro de la AUH serán las siguientes:
- DNI terminados en 0: 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 17 de agosto.
- DNI terminados en 6: 18 de agosto.
- DNI terminados en 7: 19 de agosto.
- DNI terminados en 8: 20 de agosto.
- DNI terminados en 9: 21 de agosto.
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