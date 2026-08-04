El monto confirmado de la AUH para agosto de 2026

Familias con un hijo: $72.250 .

. Familias con dos hijos: $113.299 .

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

La asignación de este beneficio está a cargo del Ministerio de Capital Humano y se realiza de manera automática para quienes reúnen los requisitos establecidos. Por ese motivo, los beneficiarios no deben completar ningún trámite adicional para comenzar a cobrarlo. En el caso de quienes perciben la AUH, la Tarjeta Alimentar alcanza a familias con hijos de hasta 17 años inclusive, mientras que para los titulares de la AUH por discapacidad no existe un límite de edad.

También integran este esquema las personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). La incorporación al padrón se efectúa utilizando la información registrada en ANSES, sin necesidad de inscripción previa. Además, cuando corresponde, se liquida el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años y a personas gestantes que cumplen con las condiciones previstas por el organismo.

Retención del 20%: cuánto dinero queda acumulado

Durante agosto, ANSES acreditará el 80% del valor mensual de la AUH, mientras que el 20% restante permanecerá retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH, tal como establece el funcionamiento habitual de la prestación.

Con la actualización de este mes, los valores por cada hijo serán los siguientes:

Monto total de la AUH: $150.861,90.

$150.861,90. Importe que se cobra mensualmente (80%): $120.689,52.

$120.689,52. Monto retenido (20%): $30.172,38.

La Libreta AUH es el documento que permite comprobar que los niños y adolescentes cumplen con la asistencia escolar, los controles médicos obligatorios y el calendario nacional de vacunación. Una vez que esa información es presentada y validada por ANSES, el organismo libera el dinero retenido y lo paga en una única acreditación.

Es importante tener en cuenta que el 20% descontado todos los meses no representa una quita del beneficio, sino una retención temporal. Los $30.172,38 quedan pendientes de cobro hasta que el adulto responsable complete el trámite correspondiente.

Además, el cálculo se realiza de forma individual por cada asignación, por lo que las familias con más de un hijo cobrarán el monto que resulte de multiplicar esos valores por la cantidad de beneficiarios reconocidos por ANSES.

Calendario de pagos confirmados para agosto 2026

ANSES organizará el calendario de pagos de la AUH de agosto de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma de acreditaciones se pondrá en marcha el 10 de agosto y se extenderá hasta el 21 de agosto, siguiendo el esquema habitual del organismo.

Las fechas de cobro de la AUH serán las siguientes: