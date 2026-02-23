ANSES: el bono confirmado que acompaña a los estudiantes

MinutoUno

El organismo abona $85.000 por cada hijo escolarizado. Conocé los topes de ingresos familiares y los requisitos que te pueden dejar afuera de este beneficio.

La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.

El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar y cómo tramitarla

Este beneficio alcanza a niñas, niños y adolescentes de entre 45 días y 18 años que asistan a los niveles inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad y se incluyen escuelas especiales, talleres protegidos y centros de rehabilitación reconocidos por ANSES.

El trámite de solicitud se realiza a través de Mi ANSES. El procedimiento incluye ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección Hijos, seleccionar la opción Presentar certificado escolar, generar el formulario correspondiente, hacerlo firmar por la institución educativa y cargarlo nuevamente en la plataforma.

Cuánto aumenta y cómo queda la AUH

Los beneficiarios de la AUH recibirán en el segundo mes del año un incremento de 2,85%.

De esta manera, el monto bruto se eleva a unos $129.000. Sin embargo, como es habitual, la ANSES retiene el 20% hasta presentar la Libreta AUH a fin de año. Por ello, en febrero, se recibirá en mano unos $103.000 por hijo. Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a unos $417.000, recibiendo en mano unos $333.000.

En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH pasará a $166.000, con un pago directo de $133.000. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $542.000, con un pago directo de $433.000.

Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará por movilidad y subirá de $47.340 a $48.691. Este beneficio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años.

Finalmente, la Tarjeta Alimentar que se entrega a beneficiarios de la AUH para garantizar el acceso a alimentos básicos, no se actualiza por inflación. Y a la vez no se anunciaron aumentos, por lo que mantiene los valores del mes pasado: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos.

Calendario de cobro de la AUH

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: martes 24 de febrero
