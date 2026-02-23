Alerta meteorológica por tormentas con granizo sacude hoy lunes al AMBA: qué dice el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este lunes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
Arranca la semana con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluida la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este lunes 23 de febrero a zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el centro y norte de la Provincia.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Juan.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El buen clima parece tener fecha de vencimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el ingreso de un frente frío que traería inestabilidad, con lluvias y tormentas, aunque las marcas térmicas se mantendrían con la misma tendencia, al menos por un par de días.
Según el informe del SMN, la inestabilidad se habrá presente desde este lunes, en una jornada que tendría cielo mayormente nublado, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y tormentas aisladas en la tarde y noche. El termómetro rondará entre 20 y 28 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario