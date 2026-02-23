Alerta meteorológica por tormentas con granizo sacude hoy lunes al AMBA: qué dice el informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El buen clima parece tener fecha de vencimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el ingreso de un frente frío que traería inestabilidad, con lluvias y tormentas, aunque las marcas térmicas se mantendrían con la misma tendencia, al menos por un par de días.

Según el informe del SMN, la inestabilidad se habrá presente desde este lunes, en una jornada que tendría cielo mayormente nublado, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y tormentas aisladas en la tarde y noche. El termómetro rondará entre 20 y 28 grados.