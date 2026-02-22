El sugestivo posteo de Kevin Castaño tras la derrota de River: ¿contra Marcelo Gallardo?
La nueva caída del conjunto "millonario" promete traer cola y en las redes sociales no tardó en viralizarse el oportuno mensaje que compartió el volante, que no suma minutos.
Los ánimos en River están bastante caldeados tras la derrota de este domingo ante Vélez en Liniers, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026; y en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo, una publicación de Kevin Castaño, que muchos interpretaron contra Marcelo Gallardo, no pasó desapercibida.
Mientras el entrenador parece transitar su peor momento en el banco de suplentes del conjunto de Núñez, y este domingo hasta se fue sin hablar con la prensa tras esta nueva derrota; el colombiano usó algunas palabras que bien pudieron estar dirigidas hacia el DT.
"Las calles no olvidan cómo solía ser", dice el mensaje sobre algunas imágenes de Castaño con la camiseta de Colombia. El posteo en Instagram se dio casi en simultáneo con la derrota del "Millonario" en la que no ingresó ni un minuto.
El colombiano era una fija en 2025, pero fue mermando su rendimiento. Y con las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno perdió su lugar pero incluso no suma minutos.
Este domingo ante Vélez, el mediocampista estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó.
Aseguran que "Marcelo Gallardo evalúa su continuidad" en River
River cayó este domingo ante Vélez en Liniers, sumó su tercera derrota en el Torneo Apertura 2026 y agravó la crisis que transita el equipo incluso desde la pasada temporada; y tras el partido, se conoció que el entrenador Marcelo Gallardo estaría analizando su continuidad.
"El propio Marcelo Gallardo les trasladó a sus asistentes que se tomaba 24 horas para evaluar algunas cuestiones para hacer un anuncio", indicó el periodista Nicolás Distasio.
"Hay una sensación de que el jueves en el Monumental se va a vivir una situación diferente", sostuvo respecto a la posibilidad de que en el próximo encuentro la gente le pida que se vaya.
"Quizás mañana la declaración de que sigue quede en la nada y hablemos de que se va", añadió.
El periodista Cesar Merlo también informó que el "Muñeco" se encuentra "analizando su continuidad".
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario