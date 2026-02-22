Ayuda Escolar 2026 de ANSES: por qué motivos podés perder el cobro de $85.000 y quiénes quedan afuera
El organismo paga $85.000 por hijo para el inicio de clases. Sin embargo, hay topes de ingresos y límites de edad que te excluyen del beneficio. Los detalles.
En marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ajustará sus prestaciones sociales siguiendo lo dispuesto por la Ley de Movilidad, con un incremento del 2,9% tras conocerse la inflación de enero. Este aumento afectará distintos beneficios, incluyendo la Prestación por Desempleo, cuyo monto máximo ahora supera los $300.000.
Este beneficio está dirigido a quienes quedaron desempleados en empleos registrados y cumplen con los requisitos establecidos. Además de ofrecer un ingreso mensual, brinda respaldo económico mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.
Los requisitos para acceder a este bono
ANSES otorgará la Prestación por Desempleo como un apoyo económico directo para quienes quedaron sin trabajo, con montos que se ajustan automáticamente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Este beneficio tiene como objetivo asegurar un ingreso mensual mientras los trabajadores buscan reincorporarse al empleo formal.
Está dirigido a personas que perdieron su trabajo en relación de dependencia sin justa causa o por finalización de contrato, y cuya desvinculación no fue por su culpa. El organismo, además, se encarga de evaluar los requisitos y efectuar el pago mensual correspondiente.
Para recibir hasta $345.000, los trabajadores permanentes deben haber tenido al menos seis meses de aportes en los últimos tres años, mientras que los eventuales o de temporada necesitan un mínimo de 90 días de aportes durante el último año, aun habiendo trabajado menos de 12 meses en ese período.
Esta ayuda es un alivio para las familias, dando un ingreso mientras los trabajadores buscan volver a trabajar, permitiendo cubrir los productos de la canasta básica y brindar algo de estabilidad económica en el hogar.
