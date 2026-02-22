Alerta ANSES: los tres motivos por los que podés perder el cobro de los $85.000 de Ayuda Escolar
El organismo abona $85.000 por cada hijo escolarizado. Conocé los topes de ingresos familiares y los requisitos que te pueden dejar afuera de este beneficio.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
El principal motivo por el que podés quedar excluido
Uno de los filtros más importantes para cobrar la Ayuda Escolar está vinculado a los ingresos del grupo familiar.
Para 2026, ANSES fijó los siguientes límites:
Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $5.292.758 brutos
Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si se supera alguno de esos valores, el beneficio se da de baja automáticamente, incluso cuando se cumplan el resto de los requisitos.
Este punto impacta especialmente en:
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas que cobran SUAF
El motivo es que el organismo realiza un cruce automático de datos con la información salarial declarada, por lo que cualquier aumento de ingresos que supere los topes deja sin efecto el pago.
La Ayuda Escolar se paga por cada hijo que:
Tenga entre 45 días y 17 años inclusive
Esté escolarizado
Cuando el menor cumple 18 años antes de la liquidación, el beneficio deja de corresponder.
Es decir, aunque la familia cumpla con los ingresos y esté dentro del sistema, no cobrará si el hijo supera la edad límite.
Quiénes no pueden acceder al beneficio
El pago está destinado exclusivamente a quienes ya forman parte de:
AUH
Asignaciones Familiares (SUAF)
Por lo tanto, quedan afuera:
Familias que no estén dentro de esos sistemas
Personas sin una prestación activa en ANSES
La Ayuda Escolar no es universal, sino que está directamente vinculada a esas asignaciones.
Cuánto cobra cada familia en 2026
El monto es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.
En términos concretos:
Con 1 hijo : $85.000
Con 2 hijos : $170.000
Con 3 hijos : $255.000
Se trata de un ingreso clave para afrontar los gastos escolares en un contexto de subas en:
Útiles
Uniformes
Libros
Material educativo
