Aseguran que "Marcelo Gallardo evalúa su continuidad" en River
En plena crisis futbolística, diversas versiones periodísticas indicaron que el "Muñeco" se encuentra analizando la posibilidad de dar un paso al costado.
River cayó este domingo ante Vélez en Liniers, sumó su tercera derrota en el Torneo Apertura 2026 y agravó la crisis que transita el equipo incluso desde la pasada temporada; y tras el partido, se conoció que el entrenador Marcelo Gallardo estaría analizando su continuidad.
"El propio Marcelo Gallardo les trasladó a sus asistentes que se tomaba 24 horas para evaluar algunas cuestiones para hacer un anuncio", indicó el periodista Nicolás Distasio en ESPN. "Hay una sensación de que el jueves en el Monumental se va a vivir una situación diferente", sostuvo respecto a la posibilidad de que en el próximo encuentro la gente le pida que se vaya.
El cronista señaló que "quizás mañana la declaración de que sigue quede en la nada y hablemos de que se va", respecto a que tras la recienta victoria ante Ciudad de Bolívar en Copa Argentina, el DT había asegurado que tenía fuerzas para continuar.
El periodista Cesar Luis Merlo también informó que el "Muñeco" se encuentra "analizando su continuidad", y explicó: "Después de la derrota frente a Vélez, el DT se plantea si seguirá o no en el cargo. El plantel está citado para entrenarse el lunes por la tarde".
Marcelo Gallardo se fue sin hablar de Liniers
Tras un encuentro que tuvo varias situaciones poco habituales, como el cambio del arquero en el entretiempo; el entrenador decidió suspender la conferencia de prensa, por lo que este domingo no hablará con los periodistas.
Si bien esta reacción de Gallardo viene siendo una constante desde el año pasado, cuando comenzó esta seguidilla de malos resultados, no deja de llamar la atención en las que parecen ser horas claves en el mundo riverplatense.
Es que los números de River comienzan a ser alarmantes. El equipo suma 12 derrotas en sus últimos 19 partidos y profundiza su crisis deportiva.
