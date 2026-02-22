Aseguran que "Marcelo Gallardo evalúa su continuidad" en River

Marcelo Gallardo se fue sin hablar de Liniers

Tras un encuentro que tuvo varias situaciones poco habituales, como el cambio del arquero en el entretiempo; el entrenador decidió suspender la conferencia de prensa, por lo que este domingo no hablará con los periodistas.

Si bien esta reacción de Gallardo viene siendo una constante desde el año pasado, cuando comenzó esta seguidilla de malos resultados, no deja de llamar la atención en las que parecen ser horas claves en el mundo riverplatense.

Es que los números de River comienzan a ser alarmantes. El equipo suma 12 derrotas en sus últimos 19 partidos y profundiza su crisis deportiva.