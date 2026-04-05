ANSES: el bono confirmado que recibirán las madres en abril
Los requisitos para acceder a un importante monto el próximo mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Quiénes pueden cobrar el beneficio
El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1000 Días, una política que apunta a garantizar la nutrición durante el embarazo y la primera infancia. Lo reciben automáticamente quienes cobran la AUH con hijos de hasta 3 años y las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
El pago se acredita en la misma cuenta donde se perciben otras asignaciones, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Esto permite que el beneficio llegue de manera directa y sin demoras a quienes cumplen los requisitos.
Cuánto se cobra con AUH en abril
La AUH también se ajustó. En abril, el monto total es de 136.666 pesos por hijo, aunque se abona el 80 por ciento mensual, equivalente a 109.332,80 pesos.
El 20 por ciento restante, es decir 27.333,20 pesos, se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, salvo excepciones como en el caso de niños menores de cuatro años, donde puede pagarse el total sin retención.
Fechas de pago y cómo consultar
El calendario de pagos de la AUH para abril de 2026 se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Las fechas confirmadas son las siguientes:
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Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0.
Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.
Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.
Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3.
Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4.
Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.
Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6 y 7.
Martes 21 de abril: DNI terminados en 8.
Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 9.
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