ANSES: el bono confirmado que recibirán las madres en abril

El 20 por ciento restante, es decir 27.333,20 pesos, se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, salvo excepciones como en el caso de niños menores de cuatro años, donde puede pagarse el total sin retención.

Fechas de pago y cómo consultar

El calendario de pagos de la AUH para abril de 2026 se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Las fechas confirmadas son las siguientes: