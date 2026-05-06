ANSES: los montos que cobrarán las AUH en mayo 2026

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

Los montos confirmados para la AUH con Discapacidad

La AUH por discapacidad también queda alcanzada por el incremento del 3,4% previsto para mayo. Este beneficio presenta valores diferenciales respecto de la asignación general.

Los montos para hijos con discapacidad son los siguientes:

monto bruto: $460.044,10

monto neto: $368.035,28

El incremento se aplica de forma uniforme según la normativa vigente y, al igual que en el resto de los beneficios, los titulares de esta prestación perciben el monto actualizado en la misma fecha asignada por terminación de DNI.

El mismo criterio alcanza a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones sociales administradas por ANSES. La actualización se liquida automáticamente junto con el pago mensual, sin necesidad de gestiones por parte de los beneficiarios.

Calendario de pagos para mayo 2026

Las fechas confirmadas para la AUH en mayo son: