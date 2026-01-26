ANSES: el calendario confirmado para la AUH en febrero
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el segundo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de febrero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Los valores confirmados de la Tarjeta Alimentar
El refuerzo mencionado por ANSES corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias que perciben la AUH. Este beneficio no se paga como una prestación independiente, sino que se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación.
Los montos vigentes para febrero 2026 son:
$52.250 para familias con un hijo.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Este beneficio no forma parte del esquema de movilidad automática, por lo que sus valores se mantienen sin cambios respecto a enero, a diferencia de la AUH.
Los nuevos montos de la AUH
El ajuste del 2,85% en la AUH se aplica sobre el monto básico de la asignación, que pasará a ser de $128.983 para febrero 2026. Este incremento se suma al refuerzo de la Tarjeta Alimentar, lo que resulta en un ingreso total variable según la cantidad de hijos a cargo.
El pago se realiza de manera automática y no requiere gestiones previas. Los beneficiarios reciben el 80% del monto mensual de manera directa, mientras que el 20% restante se retiene y se libera una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos académicos y de salud.
Calendario de pagos de febrero
El calendario de pagos para febrero 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario:
DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (luego del feriado)
DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero
DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero
DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero
DNI terminados en 9: martes 24 de febrero
