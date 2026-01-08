ANSES: lo que recibirán las Pensiones No Contributivas en enero de 2026
El organismo dio a conocer los valores de sus programas para el primer mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas en enero 2026
El Gobierno otorgará a las Pensiones No Contributivas un bono extraordinario de hasta $70.000 para reforzar los ingresos de estas prestaciones.
Las PNC suelen acreditarse durante la segunda semana de cada mes y, junto con las jubilaciones mínimas y la Asignación Universal por Hijo (AUH), dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que se organiza según la terminación del DNI.
Con el aumento y el bono, los montos de enero de 2026 quedan de la siguiente manera:
- PNC por invalidez o vejez: $244.509,52 más bono de $70.000, total $314.509,52.
- PNC para madres de siete o más hijos: $349.299,31 más bono de $70.000, total $419.299,31.E
Calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
