ANSES: el monto que recibirán los jubilados en noviembre 2025

Así, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo. En estos casos, se cobra completo, y quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

El monto de la jubilación máxima

La nueva actualización del 2,1% también llegó a quienes cobran los montos máximos de las jubilaciones de ANSES. Sin embargo, los titulares no podrán acceder al bono de ingresos complementario, ya que solo está disponible para quienes perciben el haber mínimo.

En este sentido, el valor total pasó de $2.195.463,70 a $2.241.568,43 en noviembre 2025.

Calendario de pagos para jubilados 2025

El organismo previsional ya estableció el cronograma, aunque las fechas podrían sufrir modificaciones por el fin de semana largo del 21 y 24 de noviembre.

Para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

Cobrarán a partir de las siguientes fechas según su DNI: los terminados en 0 cobran desde el 10 de noviembre; DNI 1, desde el 11 de noviembre; DNI 2, desde el 12 de noviembre; DNI 3, desde el 13 de noviembre; y DNI 4, desde el 14 de noviembre. Los terminados en 5 cobran desde el 17 de noviembre; DNI 6, desde el 18; DNI 7, desde el 19; y tanto los DNI terminados en 8 como en 9, cobran a partir del 20 de noviembre.

Para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

El calendario es el siguiente: DNI terminados en 0 y 1 cobran desde el 21 de noviembre; DNI 2 y 3, desde el 25 de noviembre; DNI 4 y 5, desde el 26 de noviembre; DNI 6 y 7, desde el 27 de noviembre; y DNI 8 y 9, desde el 28 de noviembre.

Para las Pensiones No Contributivas (PNC):

Cobrarán según este orden: DNI 0 y 1 desde el 10 de noviembre; DNI 2 y 3 desde el 11; DNI 4 y 5 desde el 12; DNI 6 y 7 desde el 13; y DNI 8 y 9 desde el 14 de noviembre.