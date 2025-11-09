ANSES: el monto que recibirán los jubilados en noviembre 2025
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el undécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a noviembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Durante los últimos días, se confirmó un bono de $70.000 para el undécimo mes del año destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El monto de la jubilación mínima con bono
Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.
A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran la jubilación mínima. Su objetivo es ayudar a mitigar los efectos de la suba de precios y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.
De esta manera, el valor total queda en $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del extra).
Así, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo. En estos casos, se cobra completo, y quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.
El monto de la jubilación máxima
La nueva actualización del 2,1% también llegó a quienes cobran los montos máximos de las jubilaciones de ANSES. Sin embargo, los titulares no podrán acceder al bono de ingresos complementario, ya que solo está disponible para quienes perciben el haber mínimo.
En este sentido, el valor total pasó de $2.195.463,70 a $2.241.568,43 en noviembre 2025.
Calendario de pagos para jubilados 2025
El organismo previsional ya estableció el cronograma, aunque las fechas podrían sufrir modificaciones por el fin de semana largo del 21 y 24 de noviembre.
Para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:
Cobrarán a partir de las siguientes fechas según su DNI: los terminados en 0 cobran desde el 10 de noviembre; DNI 1, desde el 11 de noviembre; DNI 2, desde el 12 de noviembre; DNI 3, desde el 13 de noviembre; y DNI 4, desde el 14 de noviembre. Los terminados en 5 cobran desde el 17 de noviembre; DNI 6, desde el 18; DNI 7, desde el 19; y tanto los DNI terminados en 8 como en 9, cobran a partir del 20 de noviembre.
Para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:
El calendario es el siguiente: DNI terminados en 0 y 1 cobran desde el 21 de noviembre; DNI 2 y 3, desde el 25 de noviembre; DNI 4 y 5, desde el 26 de noviembre; DNI 6 y 7, desde el 27 de noviembre; y DNI 8 y 9, desde el 28 de noviembre.
Para las Pensiones No Contributivas (PNC):
Cobrarán según este orden: DNI 0 y 1 desde el 10 de noviembre; DNI 2 y 3 desde el 11; DNI 4 y 5 desde el 12; DNI 6 y 7 desde el 13; y DNI 8 y 9 desde el 14 de noviembre.
