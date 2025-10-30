ANSES: quiénes son las personas que serán dadas de baja de la SUAF y por qué

Durante octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio un giro en la administración de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). A través de una nueva resolución oficial, el organismo anunció una actualización de los topes de ingresos, tanto individuales como del grupo familiar, que define quiénes pueden seguir accediendo al beneficio.