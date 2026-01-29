ANSES: el paso a paso para cobrar mediante billeteras virtuales

Plataformas habilitadas para cobrar

El organismo habilitó a varias billeteras virtuales para el cobro de prestaciones, cada una con servicios y coberturas. A través de estas aplicaciones, los beneficiarios pueden recibir el dinero todos los meses y manejarlo de forma digital: pagar con QR, enviar fondos o guardarlos, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. Estas son las plataformas habilitadas: