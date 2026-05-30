ANSES: cómo estarán conformados los aguinaldos para jubilados y pensionados en junio
El organismo planea abonar este beneficio antes del sexto mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La ANSES pagará el aguinaldo junto con los haberes mensuales de jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, por lo que millones de beneficiarios recibirán el dinero automáticamente en sus cuentas.
Además, como el organismo mantiene durante 2026 el esquema de actualizaciones mensuales por inflación, el monto del beneficio reflejará los aumentos aplicados en el primer semestre y variará según el haber más alto cobrado entre enero y junio.
Jubilados y pensionados: el cronograma para cobrar el aguinaldo en junio
El operativo bancario diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social dividirá las transferencias directas en tres grandes tramos regulatorios, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de fondos y evitar colapsos en las sucursales. El calendario de pagos de ANSES para jubilaciones y pensiones se ejecutará bajo el siguiente ordenamiento:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio 2026.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio 2026.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio 2026.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio 2026.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio 2026.
Jubilaciones y pensiones que NO superen el haber mínimo
- DNI terminado en 0: lunes 8 de junio 2026.
- DNI terminado en 1: martes 9 de junio 2026.
- DNI terminado en 2: miércoles 10 de junio 2026.
- DNI terminado en 3: jueves 11 de junio 2026.
- DNI terminado en 4: viernes 12 de junio 2026.
- DNI terminado en 5: martes 16 de junio 2026 (luego del receso por el fin de semana largo).
- DNI terminado en 6: miércoles 17 de junio 2026.
- DNI terminado en 7: jueves 18 de junio 2026.
- DNI terminado en 8: viernes 19 de junio 2026.
- DNI terminado en 9: lunes 22 de junio 2026.
Jubilaciones y pensiones que superen la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio 2026.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio 2026.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio 2026.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio 2026.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio 2026.
Jubilados y pensionados: ¿por qué es fundamental revisar el recibo digital de ANSES?
La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó que todas las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y comprobantes emitidos para esta campaña tendrán como fecha límite de validez el 10 de julio 2026, plazo posterior al cual el dinero no retirado retorna a las arcas centrales del organismo y exige un trámite de reactivación.
Para garantizar la transparencia y chequear el impacto exacto del incremento del 2,6%, los descuentos obligatorios de la obra social (PAMI) y el valor neto de tu aguinaldo, es sumamente recomendable ingresar a los canales no presenciales.
Los titulares de jubilaciones y pensiones pueden descargar su recibo digital desde los primeros días del mes, ingresando a la plataforma web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social o utilizando la aplicación móvil Mi ANSES. El acceso se realiza de forma segura mediante el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, permitiendo chequear la liquidación integrada antes de movilizarse hacia los cajeros automáticos.
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