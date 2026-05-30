ANSES: cómo estarán conformados los aguinaldos para jubilados y pensionados en junio

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio 2026.

Jubilaciones y pensiones que NO superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: lunes 8 de junio 2026.

DNI terminado en 1: martes 9 de junio 2026.

DNI terminado en 2: miércoles 10 de junio 2026.

DNI terminado en 3: jueves 11 de junio 2026.

DNI terminado en 4: viernes 12 de junio 2026.

DNI terminado en 5: martes 16 de junio 2026 (luego del receso por el fin de semana largo).

DNI terminado en 6: miércoles 17 de junio 2026.

DNI terminado en 7: jueves 18 de junio 2026.

DNI terminado en 8: viernes 19 de junio 2026.

DNI terminado en 9: lunes 22 de junio 2026.

Jubilaciones y pensiones que superen la mínima

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio 2026.

Jubilados y pensionados: ¿por qué es fundamental revisar el recibo digital de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó que todas las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y comprobantes emitidos para esta campaña tendrán como fecha límite de validez el 10 de julio 2026, plazo posterior al cual el dinero no retirado retorna a las arcas centrales del organismo y exige un trámite de reactivación.

Para garantizar la transparencia y chequear el impacto exacto del incremento del 2,6%, los descuentos obligatorios de la obra social (PAMI) y el valor neto de tu aguinaldo, es sumamente recomendable ingresar a los canales no presenciales.

Los titulares de jubilaciones y pensiones pueden descargar su recibo digital desde los primeros días del mes, ingresando a la plataforma web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social o utilizando la aplicación móvil Mi ANSES. El acceso se realiza de forma segura mediante el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, permitiendo chequear la liquidación integrada antes de movilizarse hacia los cajeros automáticos.