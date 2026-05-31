ANSES: de cuánto será el bono extra confirmado para junio

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

Con la suba del 2,58% prevista para junio, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $403.332. A partir de ese valor se calcula el medio aguinaldo, que rondaría los $201.666 para quienes perciben el haber más bajo.

De esta forma, un jubilado con ingreso mínimo en el sistema previsional recibiría tres componentes en el mes: el haber mensual ya actualizado, el aguinaldo semestral y el bono adicional de $70.000. La combinación de estos pagos llevaría el ingreso total de junio a cerca de $674.977.

Calendario de pagos confirmado por ANSES

ANSES confirmó el cronograma de pagos de junio para jubilados y pensionados, con acreditaciones organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Jubilados y pensionados con haberes superiores