ANSES: de cuánto será el bono extra confirmado para junio
Los haberes del organismo tendrán un incremento del 2,58% durante el sexto mes el año. Descubrí todos los detalles en la nota.
Los haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) tendrán un incremento del 2,58% en junio de 2026, en línea con la actualización establecida por la fórmula de movilidad previsional. La suba impactará en jubilaciones, pensiones y demás prestaciones que abona el organismo.
Además del aumento, los beneficiarios recibirán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año y, en determinados casos, un bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos. De esta manera, miles de jubilados y pensionados percibirán un monto superior al habitual durante el sexto mes del año.
El pago extra que recibirán los jubilados en junio
El monto extra que cobrarán los jubilados y pensionados en junio corresponde al aguinaldo, una prestación que se paga dos veces al año y forma parte de los ingresos habituales del sistema previsional. Este adicional representa la mitad de la remuneración más alta percibida durante el primer semestre de 2026.
Para definir el valor del beneficio, se toma como referencia el haber mensual de mayor importe entre enero y junio. Como las prestaciones recibirán un aumento en junio, el cálculo del aguinaldo también se verá favorecido, generando un pago superior para numerosos beneficiarios.
A diferencia de otros refuerzos económicos que se otorgan bajo determinadas condiciones, el aguinaldo alcanza a todos los jubilados y pensionados. Esto implica que el adicional será abonado sin distinción de categoría ni nivel de ingresos.
Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento
Con la suba del 2,58% prevista para junio, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $403.332. A partir de ese valor se calcula el medio aguinaldo, que rondaría los $201.666 para quienes perciben el haber más bajo.
De esta forma, un jubilado con ingreso mínimo en el sistema previsional recibiría tres componentes en el mes: el haber mensual ya actualizado, el aguinaldo semestral y el bono adicional de $70.000. La combinación de estos pagos llevaría el ingreso total de junio a cerca de $674.977.
Calendario de pagos confirmado por ANSES
ANSES confirmó el cronograma de pagos de junio para jubilados y pensionados, con acreditaciones organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario:
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Jubilados y pensionados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
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