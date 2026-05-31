ANSES: lo que cobrará un jubilado con 30 años de aportes durante junio 2026

En tanto, quienes tuvieron mejores salarios pueden acceder a haberes superiores, mientras que la jubilación máxima alcanzará en junio los $2.713.948 brutos.

Qué pasa si una persona aportó más de 30 años

El sistema previsional reconoce un adicional del 1% por cada año extra aportado, con un límite máximo del 15%.

Esto significa:

hasta 45 años computables

mejora del haber inicial

posibilidad de cobrar una jubilación más alta

Sin embargo, si el cálculo final queda debajo de la jubilación mínima, el beneficiario igualmente cobrará el piso garantizado por ANSES.

Calendario de pagos de junio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo