ANSES: lo que deberán hacer quienes quieren jubilarse y no llegan a los 30 años de aportes

Cómo hacer el trámite para regularizar aportes de jubilación

Revisar aportes en Mi ANSES, dentro de la opción “Historia Laboral”, donde se detallan los períodos registrados.

Detectar posibles años faltantes, algo habitual en casos de empleo informal, cambios de trabajo o falta de aportes.

Solicitar un turno en ANSES para analizar la situación de forma presencial.

En la oficina, confirmar cuántos años faltan para llegar a los 30 requeridos y el costo estimado del plan de regularización.

Si hay aportes no registrados, iniciar un reconocimiento de servicios con documentación que lo respalde (recibos, certificados o contratos).

El trámite se gestiona mediante la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), cuyo valor se actualiza según la base mínima del sistema previsional.

Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

El Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado de ANSES está dirigido a mujeres de 60 años o más que no alcanzan los 30 años de aportes para jubilarse. El sistema otorga años de contribución según la cantidad de hijos:

1 año por cada hijo biológico

2 años por cada hijo adoptado

1 año adicional si el hijo tiene discapacidad

Hasta 2 años extra si se cobró AUH durante 12 años o más

Este beneficio busca reconocer el tiempo destinado a la crianza como una forma de trabajo no remunerado y ayuda a completar los aportes necesarios para acceder a la jubilación. Puede utilizarse como complemento del plan de regularización de aportes, ya que ambos mecanismos se pueden combinar para alcanzar los 30 años requeridos.