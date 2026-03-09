ANSES: el procedimiento para anotarse a las Becas Progresar

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI.

Tener entre 16 y 24 años para la línea de educación obligatoria.

En el caso de estudios superiores, el límite puede extenderse hasta los 30 años, mientras que en Enfermería no hay tope de edad.

Ser alumno regular de una institución educativa reconocida.

Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso.

Cuánto se cobra con las Becas Progresar

El programa otorga un pago mensual cercano a los $35.000, aunque el monto puede variar según la línea de beca y el nivel educativo.

Generalmente, el Estado deposita el 80% del monto cada mes, mientras que el 20% restante se retiene y se paga una vez que el estudiante acredita la regularidad escolar y el avance académico correspondiente.