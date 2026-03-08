ANSES: las estafas telefónicas que pone en peligro a los jubilados

Es fundamental extremar las precauciones y difundir estas recomendaciones entre familiares, sobre todo jubilados y pensionados, para evitar fraudes y proteger la información personal.

El aumento de las estafas telefónicas se mantiene en ascenso, mediante llamadas, mensajes y enlaces externos que ponen en riesgo a los usuarios. Así, los delincuentes logran acceder a datos sensibles y financieros, aprovechando descuidos de las víctimas.