ANSES: las estafas telefónicas que pone en peligro a los jubilados
El organismo recomienda denunciar cualquier intento de fraude ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios. Qué hacer ante una tentativa de estafa.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre un aumento de estafas dirigidos principalmente a jubilados y pensionados. Los estafadores se hacen pasar por personal del organismo, ofreciendo supuestos beneficios económicos para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.
Si bien cualquier persona puede ser víctima, los mayores son más vulnerables por su contacto frecuente con ANSES para trámites y pagos. Ante este escenario, las autoridades recomiendan verificar siempre la autenticidad de llamadas y mensajes antes de brindar cualquier información.
La alerta que emitió ANSES
El organismo recordó que nunca solicita datos personales, contraseñas ni información bancaria por teléfono, correo, mensaje de texto o redes sociales. Por este motivo, cualquier requerimiento de este tipo debe considerarse inmediatamente como sospechoso.
Además, no se debe completar formularios externos, hacer clic en enlaces desconocidos ni compartir códigos recibidos por SMS. Ante cualquier intento de fraude, se recomienda denunciarlo directamente ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES.
Qué hacer en caso de intento de estafa
Quienes detecten fraudes pueden realizar la denuncia a través de la plataforma Mi ANSES en la sección “Denuncias y Reclamos”, acudir personalmente a Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, CABA o comunicarse telefónicamente al 130.
Es fundamental extremar las precauciones y difundir estas recomendaciones entre familiares, sobre todo jubilados y pensionados, para evitar fraudes y proteger la información personal.
El aumento de las estafas telefónicas se mantiene en ascenso, mediante llamadas, mensajes y enlaces externos que ponen en riesgo a los usuarios. Así, los delincuentes logran acceder a datos sensibles y financieros, aprovechando descuidos de las víctimas.
