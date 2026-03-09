Los jubilados que no podrán cobrar un bono importante de ANSES durante marzo
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo
Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en marzo un aumento cercano al 2,9%, en línea con la actualización mensual basada en la inflación.
Con esta suba, los valores aproximados quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $369.600,88
- Jubilación mínima con bono: $439.600,88
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70
- PUAM con bono: $365.680,70
- Pensiones No Contributivas (PNC): $258.720,62
- PNC con bono: $328.720,62
El refuerzo de $70.000 continúa sin actualización y se suma al haber mensual para quienes cumplen con los requisitos del programa.
Quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 y quiénes lo mantienen
El bono previsional está dirigido a los beneficiarios con ingresos más bajos dentro del sistema.
Cobran el bono completo:
- Jubilados que perciben la jubilación mínima.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
También pueden recibir un bono proporcional quienes tienen haberes levemente superiores a la mínima, hasta alcanzar el tope establecido por ANSES.
No cobran el bono:
- Jubilados que perciben haberes medios o altos.
- Titulares de jubilaciones máximas o cercanas al tope del sistema previsional.
En estos casos, el ingreso mensual supera los límites definidos para acceder al refuerzo, por lo que el pago se realiza únicamente con el haber previsional.
Calendario de pagos de marzo 2026
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.
Jubilaciones mínimas
- DNI 0: 9 de marzo
- DNI 1: 10 de marzo
- DNI 2: 11 de marzo
- DNI 3: 12 de marzo
- DNI 4: 13 de marzo
- DNI 5: 16 de marzo
- DNI 6: 17 de marzo
- DNI 7: 18 de marzo
- DNI 8: 19 de marzo
- DNI 9: 20 de marzo
Haberes superiores a la mínima
- DNI 0 y 1: 23 de marzo
- DNI 2 y 3: 25 de marzo
- DNI 4 y 5: 26 de marzo
- DNI 6 y 7: 27 de marzo
- DNI 8 y 9: 30 de marzo
Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.
