Los jubilados que no podrán cobrar un bono importante de ANSES durante marzo

Quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 y quiénes lo mantienen

El bono previsional está dirigido a los beneficiarios con ingresos más bajos dentro del sistema.

Cobran el bono completo:

Jubilados que perciben la jubilación mínima.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

También pueden recibir un bono proporcional quienes tienen haberes levemente superiores a la mínima, hasta alcanzar el tope establecido por ANSES.

No cobran el bono:

Jubilados que perciben haberes medios o altos.

Titulares de jubilaciones máximas o cercanas al tope del sistema previsional.

En estos casos, el ingreso mensual supera los límites definidos para acceder al refuerzo, por lo que el pago se realiza únicamente con el haber previsional.

Calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.