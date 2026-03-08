ANSES: los montos que cobrarán los jubilados en marzo

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se eleva a $295.680,69, más el bono de $70.000, lo que totaliza $365.680,69. En tanto, las Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) ascienden a $258.720,61, también con el refuerzo de $70.000, alcanzando $328.720,61.