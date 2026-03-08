ANSES: los montos que cobrarán los jubilados en marzo
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Lo que cobrará los jubilados
La jubilación mínima pasa a ser de $369.600,87, a lo que se suma un bono de $70.000, alcanzando un total de $439.600,87. En el caso de la jubilación máxima, el haber se ubica en $2.487.063,96, sin bono adicional.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se eleva a $295.680,69, más el bono de $70.000, lo que totaliza $365.680,69. En tanto, las Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) ascienden a $258.720,61, también con el refuerzo de $70.000, alcanzando $328.720,61.
Anses difundirá el cronograma oficial según la terminación de DNI en los próximos días. Como es habitual, los depósitos se realizan de manera escalonada durante todo el mes, comenzando por quienes perciben la jubilación mínima.
Calendario de pagos de marzo 2026
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.
Jubilaciones mínimas
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
Haberes superiores a la mínima
DNI 0 y 1: 23 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo
Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.
