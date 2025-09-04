ANSES: el tope que establece el organismo para el refuerzo de haberes de septiembre
Este bono extraordinario, encargado de aliviar el bolsillo de los más vulnerables, tiene un límite de $70.000. Los detalles en la nota.
Cada inicio de mes, los jubilados y pensionados esperan los anuncios que realizan la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre sus haberes y bonos extraordinarios. Si bien la movilidad asegura aumentos atados a la inflación, el refuerzo económico es el punto clave para quienes perciben ingresos más bajos, ya que se presentan como un gran alivio ante la escalada de precios.
En septiembre, este bono de hasta $70.000 vuelve a otorgarse, pero bajo un esquema limitado y diferenciado: algunos lo cobrarán en su totalidad, otros de manera parcial y un sector quedará excluido. A continuación, todos los detalles sobre esta ayuda que brinda el ANSES.
El tope que establece ANSES para el refuerzo de septiembre
En septiembre, el refuerzo para jubilados y pensionados vuelve a aplicarse con un esquema segmentado. El monto máximo es de $70.000, pero solo lo reciben completo quienes cobran la jubilación mínima, la pensión madre de siete hijos, la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) o las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.
A medida que el haber supera la mínima, el extra comienza a achicarse de forma proporcional hasta llegar a un tope de $390.213 de ingreso total. Esto significa que alguien que cobre, por ejemplo, $345.000 recibirá un bono reducido de $45.213, y quien perciba $380.000 sumará apenas $10.213.
Este refuerzo se convierte en un alivio clave para jubilados y pensionados con ingresos bajos, ya que mejora su poder de compra y asegura un acompañamiento especial a los sectores más vulnerables frente a la inflación. Además, para recibirlo no se debe realizar ningún tipo de trámite, debido a que se paga de manera automática junto con el haber mensual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario