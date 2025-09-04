ANSES: el tope que establece el organismo para el refuerzo de haberes de septiembre

Cada inicio de mes, los jubilados y pensionados esperan los anuncios que realizan la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre sus haberes y bonos extraordinarios. Si bien la movilidad asegura aumentos atados a la inflación, el refuerzo económico es el punto clave para quienes perciben ingresos más bajos, ya que se presentan como un gran alivio ante la escalada de precios.