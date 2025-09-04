Salieron a la luz audios que confirman el uso de micros para llevar militantes al acto de Javier Milei en Moreno
El presidente llamó a su militancia a votar, y habló que un "empate técnico" con Fuerza Patria.
En medio de un impresionante operativo de seguridad que combinó diversas fuerzas y unidades, La Libertad Avanza (LLA) cerró su campaña bonaerense en la localidad de Moreno.
En la previa hubo empujones y pedradas entre algunas de las personas que se acercaron al lugar y la Gendarmería Nacional. En varios pasajes del discurso, el Presidente pidió a la gente ir a votar. Además, hubo chicanas con la figura de Néstor Kirchner.
Horas después, la organización del acto quedó envuelta en una polémica al revelarse una serie de audios que exponen la utilización de métodos tradicionalmente peronistas, como la coordinación de micros para trasladar militantes, a cargo de un diputado provincial que proviene del justicialismo.
Los mensajes filtrados por WhatsApp fueron enviados por el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Ramón "Nene" Vera, en los que se lo escucha organizar la logística para el evento de este miércoles. "Muchachos, me piden horario límite para pasar la cantidad de colectivos. Si alguien quiere colectivos de la sección, hora 15.00–15.30", se oye decir a Vera en una de las grabaciones.
En otro audio, el legislador pide a los militantes que se junten en grupos y pasen direcciones exactas para que los micros, cuya financiación se desconoce, puedan recogerlos para llevarlos al acto en el Club Villa Ángela.
Vínculos entre La Libertad Avanza y el peronismo
Vera, cercano al armador bonaerense Sebastián Pareja, tiene un largo historial en el peronismo de Moreno y fue candidato a intendente por el Frente de Todos en 2019. Su rol en la logística del acto libertario evidencia la adopción de métodos peronistas que antes no se habían confirmado dentro de la organización de Javier Milei.
El periodista Manu Jove señaló que lo relevante no es la utilización de micros, sino que los audios provengan de los propios grupos internos de La Libertad Avanza. Según Jove, esto demuestra que los escándalos no surgen de conspiraciones externas, sino de la falta de códigos internos y de militantes poco organizados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario