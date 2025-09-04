Salieron a la luz audios que confirman el uso de micros para llevar militantes al acto de Javier Milei en Moreno

En otro audio, el legislador pide a los militantes que se junten en grupos y pasen direcciones exactas para que los micros, cuya financiación se desconoce, puedan recogerlos para llevarlos al acto en el Club Villa Ángela.

Vínculos entre La Libertad Avanza y el peronismo

Vera, cercano al armador bonaerense Sebastián Pareja, tiene un largo historial en el peronismo de Moreno y fue candidato a intendente por el Frente de Todos en 2019. Su rol en la logística del acto libertario evidencia la adopción de métodos peronistas que antes no se habían confirmado dentro de la organización de Javier Milei.

El periodista Manu Jove señaló que lo relevante no es la utilización de micros, sino que los audios provengan de los propios grupos internos de La Libertad Avanza. Según Jove, esto demuestra que los escándalos no surgen de conspiraciones externas, sino de la falta de códigos internos y de militantes poco organizados.