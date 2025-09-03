Un gran número de personas se retiró del predio mientras aún hablaba Javier Milei: el motivo

Así lo confirmaba la gente: La Libertad Avanza paga $20.000 para que la gente vaya al acto

Con Javier Milei a la cabeza, La Libertad Avanza (LLA) cerró su campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo en un predio ubicado en Moreno. Se trata del Club Atlético Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui de la localidad de Moreno, donde uno de los principales rumores de la tarde tuvo que ver con el pago a la gente desde la gestión libertaria con el fin de que asistan y "llenen" el terreno donde se hará el acto.