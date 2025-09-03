Un gran número de personas se retiró del predio mientras aún hablaba Javier Milei: el motivo
Con el discurso en curso, los supuestos simpatizantes de La Libertad Avanza procedieron a retirarse, lo que podría vincularse a los pagos para asistir.
De manera llamativa, un gran número de personas comenzó a retirarse mientras Javier Milei aún hablaba en el predio del Club Atlético Villa Ángela de la localidad bonaerense de Moreno. El acto tuvo lugar en el marco del cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo domingo 7 de septiembre.
Lo cierto es que el video compartido por el periodista Lautaro Maislin de C5N refleja, de alguna manera, lo que se había confirmado con anterioridad: La Libertad Avanza ofrecía $20.000 a cada "seguidor" para que asistiera, por lo que se presume que la gente se retiró habiendo cumplido su horario.
Como el acto se retrasó debido a la tardía llegada del líder libertario, hay quienes habrían optado por cumplir a rajatablas lo establecido: ¿era hasta las 20? Si bien no hay confirmación de esto, el clip no tardó en viralizarse en redes sociales, exponiendo así el obrar libertario.
Así lo confirmaba la gente: La Libertad Avanza paga $20.000 para que la gente vaya al acto
Con Javier Milei a la cabeza, La Libertad Avanza (LLA) cerró su campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo en un predio ubicado en Moreno. Se trata del Club Atlético Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui de la localidad de Moreno, donde uno de los principales rumores de la tarde tuvo que ver con el pago a la gente desde la gestión libertaria con el fin de que asistan y "llenen" el terreno donde se hará el acto.
Finalmente, un joven de San Miguel confirmó lo que -hasta la previa- se presumía: "Recién vino un muchacho y nos ofreció 20.000 pesos por persona para entrar pero le dijimos que no", señaló, para luego afirmar que él fue por voluntad propia y no quería recibir el dinero proveniente de LLA.
