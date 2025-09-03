Insólito fallido de Javier Milei al mencionar al fiscal Nisman: "No se olviden que este Gobierno..."

No obstante, uno de los momentos más destacados fue cuando mencionó al fiscal Alberto Nisman, fallecido el 18 de enero de 2015, a sus 51 años, en circunstancias aún sin resolución. "Si se tienen que cargar con vidas humanas, no les importa. No se olviden que este Gobier... el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman", indicó el jefe de Estado, en una suerte de acto fallido al nombrar a su propia gestión, en vez de mencionar a sus opositores.