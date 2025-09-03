Insólito fallido de Javier Milei al mencionar al fiscal Nisman: "No se olviden que este Gobierno..."
En pleno cierre de campaña, el Presidente evocó la muerte del reconocido fiscal para culpar al kirchnerismo, pero el inconsciente le jugó una mala pasada.
Sacado como suele estar, Javier Milei protagonizó un enérgico discurso en Moreno, en el marco del cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses. Allí, se refirió al escándalo por las presuntas coimas que envuelven a su hermana Karina, asegurando que "el kirchnerismo" inventó esas mentiras para desprestigiar al Gobierno.
No obstante, uno de los momentos más destacados fue cuando mencionó al fiscal Alberto Nisman, fallecido el 18 de enero de 2015, a sus 51 años, en circunstancias aún sin resolución. "Si se tienen que cargar con vidas humanas, no les importa. No se olviden que este Gobier... el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman", indicó el jefe de Estado, en una suerte de acto fallido al nombrar a su propia gestión, en vez de mencionar a sus opositores.
Incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno: le revolearon un botellazo a un periodista
Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en un acto comandado por Javier Milei. En el cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses, la comitiva libertaria se hizo presente en la localidad de Moreno, donde un grupo de personas -que no llenó el predio- se acercó a apoyar a La Libertad Avanza.
En ese contexto, el periodista Cristian Mercatante fue severamente agredido por un botellazo que le revolearon en las inmediaciones al Club Villa Ángela, donde el Presidente lleva a cabo un enérgico discurso. Con la cara ensangrentada, el comunicador -que expresó trabajar para "Desayuno Americano" (América)- contó que no vio venir el elemento que lo dejó seriamente herido: "Estaba cubriendo para mi programa", señaló.
Luego de dialogar con el cronista de C5N, el periodista fue atendido por los servicios médicos del lugar, aunque previamente le colocaron una gasa alrededor de la cabeza para frenar el sangrado.
