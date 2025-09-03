ANSES: el bono de medio millón de pesos que se depositará una sola vez
La suma se asignará a un grupo puntual de beneficiarios de ANSES. Enterate en esta nota si te corresponde el beneficio.
El ANSES anunció que en septiembre de 2025 un grupo de beneficiarios accederá a un bono extra de $547.288 por única vez. Este refuerzo se compone de la acumulación de diferentes prestaciones que el organismo abona de manera simultánea y que, además, recibirán una suba del 1,9% según lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria.
El pago único de ANSES: cómo se alcanza el monto de $547.288
Para acceder a este beneficio, los beneficiarios deben estar registrados en cuatro programas distintos de la ANSES. La combinación de todas estas prestaciones determina el monto final:
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH con discapacidad): $374.444
- Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $52.250
- Complemento de leche: $42.594
- Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo): $78.000
La suma total de estas asignaciones alcanza los $547.288, representando un ingreso extraordinario para quienes participan de todos estos programas.
Cuánto se cobrará de AUH y AUE en septiembre
En septiembre, la ANSES confirmó que tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán un incremento del 1,9%, en sintonía con la inflación de julio. Con este ajuste, los montos quedarán de la siguiente manera:
- AUH: $115.087 por hijo. Con la retención del 20%, el pago directo será de $92.070.
- AUH con discapacidad: $374.444. Luego de la retención del 20%, se percibirán $299.795 por hijo. Presentando la libreta AUH se podrá cobrar la parte retenida.
- AUE: $115.087. En caso de no entregar la libreta, se acreditará el 80%, es decir $92.070.
Cuánto pagará la Tarjeta Alimentar en septiembre
- Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
Este programa tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. A diferencia de otras prestaciones de la ANSES, no se actualiza todos los meses ni se ajusta por la Ley de Movilidad Jubilatoria.
