Libertario se burló de vecina de Moreno por vivir con "barro hasta la rodilla" y recibió un cachetazo en vivo

libertario moreno

Libertarios se fueron del acto de Javier Milei en medio del discurso

De manera llamativa, un gran número de personas comenzó a retirarse mientras Javier Milei aún hablaba en el predio del Club Atlético Villa Ángela de la localidad bonaerense de Moreno. El acto tuvo lugar en el marco del cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo domingo 7 de septiembre.

Lo cierto es que el video compartido por el periodista Lautaro Maislin de C5N refleja, de alguna manera, lo que se había confirmado con anterioridad: La Libertad Avanza ofrecía $20.000 a cada "seguidor" para que asistiera, por lo que se presume que la gente se retiró habiendo cumplido su horario.