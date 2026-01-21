ANSES: ¿habrá aumentos en la AUH en febrero?
El organismo ajusta la Asignación Universal por Hijo por inflación y define qué pasa con la Tarjeta Alimentar, los nuevos montos a cobrar y quiénes pueden acceder.
Durante febrero, los titulares de la AUH van a percibir un nuevo aumento en el haber mensual que liquida ANSES, en línea con la inflación oficial. El ajuste será del 2,8% y responde a la actualización automática basada en el índice que publica el INDEC, mecanismo vigente desde 2024.
La mejora alcanza exclusivamente al monto de la asignación por hijo y no incluye extras. En ese marco, la Tarjeta Alimentar seguirá sin modificaciones y mantendrá los mismos valores que en enero, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Capital Humano.
Con este esquema, la AUH se actualiza todos los meses tomando como referencia el IPC de dos meses atrás, un sistema que reemplazó los aumentos trimestrales y busca evitar que la prestación quede atrasada frente a la suba de precios. Ajuste constante, alivio parcial.
El aumento confirmado para febrero 2026
La AUH vuelve a incrementarse por inflación, mientras que el refuerzo alimentario queda sin cambios. Desde abril de 2024, ANSES actualiza la Asignación Universal por Hijo todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos, un sistema que reemplazó los ajustes trimestrales y acelera las subas.
Distinto es el caso de la Tarjeta Alimentar, que no forma parte del esquema de movilidad automática. Sus montos dependen de definiciones puntuales del Gobierno nacional y pueden permanecer congelados durante meses.
Ese será el panorama en febrero: mejora el ingreso de la AUH, pero la asistencia alimentaria seguirá con los mismos valores.
Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero
Según datos oficiales, los montos de la Tarjeta Alimentar continúan sin modificaciones.
- Las familias con un hijo reciben $52.250;
- las que tienen dos hijos cobran $81.936;
- y aquellas con tres o más hijos perciben $108.062.
El pago se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se acredita la AUH u otra prestación compatible de ANSES, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones previas por parte de los beneficiarios.
