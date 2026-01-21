ANSES: ¿habrá aumentos en la AUH en febrero?

AUH Anses (1).png

Ese será el panorama en febrero: mejora el ingreso de la AUH, pero la asistencia alimentaria seguirá con los mismos valores.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero

Según datos oficiales, los montos de la Tarjeta Alimentar continúan sin modificaciones.

Las familias con un hijo reciben $52.250 ;

reciben ; las que tienen dos hijos cobran $81.936 ;

cobran ; y aquellas con tres o más hijos perciben $108.062.

El pago se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se acredita la AUH u otra prestación compatible de ANSES, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones previas por parte de los beneficiarios.