ANSES: quedan los últimos días del calendario de pagos de la AUH de enero
ANSES oficializó el calendario de pagos de enero de 2026, con fechas escalonadas y organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) que abona ANSES sigue siendo un respaldo clave para miles de hogares en todo el país. En enero de 2026, el organismo sostiene el cronograma habitual de cobros según la terminación del DNI, mientras empieza a tomar forma un nuevo ajuste del monto previsto para febrero, en línea con la fórmula de movilidad vigente.
Durante este mes, la AUH ya incorporó un aumento por movilidad calculado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Este mecanismo de actualizaciones mensuales que aplica ANSES busca seguirle el ritmo a la inflación y evitar que la ayuda pierda peso frente al aumento del costo de vida.
Calendario de pagos de enero
ANSES ya definió el esquema de cobros de la AUH correspondiente a enero de 2026, con fechas ordenadas según la terminación del DNI de cada beneficiario. El pago se distribuye a lo largo del mes para garantizar un acceso escalonado y organizado a la prestación:
- DNI finalizados en 7: 20 de enero
- DNI finalizados en 8: 21 de enero
- DNI finalizados en 9: 22 de enero
Lo que recibirán las AUH en febrero
Durante enero de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se mantiene en $125.518 por hijo y $408.705 para hijos con discapacidad. Estos son montos brutos, ya que ANSES retiene el 20% de manera mensual, que luego se abona cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y educación correspondientes.
A partir de febrero de 2026, la AUH tendrá un nuevo aumento cercano al 2,8%, siguiendo la actualización por inflación establecida en la fórmula de movilidad. Con este ajuste, los montos aproximados se elevarían a $129.000 por hijo y alrededor de $420.000 para hijos con discapacidad, aunque los números finales serán oficializados por ANSES en los próximos días.
