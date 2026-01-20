ANSES: quedan los últimos días del calendario de pagos de la AUH de enero

A partir de febrero de 2026, la AUH tendrá un nuevo aumento cercano al 2,8%, siguiendo la actualización por inflación establecida en la fórmula de movilidad. Con este ajuste, los montos aproximados se elevarían a $129.000 por hijo y alrededor de $420.000 para hijos con discapacidad, aunque los números finales serán oficializados por ANSES en los próximos días.