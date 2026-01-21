Llega la peor ola de calor a Buenos Aires: se vienen máximas de 40 grados y hay peligro para la salud

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Las autoridades sanitarias advierten que este tipo de eventos climáticos extremos pueden afectar seriamente la salud, sobre todo en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Entre los principales riesgos se encuentran la deshidratación, los golpes de calor y el agravamiento de problemas cardiovasculares.

Ante este escenario, recomiendan:

Mantenerse bien hidratado, incluso sin sensación de sed

Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17

Usar ropa liviana y de colores claros

Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado

Prestar especial atención a bebés y adultos mayores

Impacto en la vida cotidiana

La ola de calor también podría generar un fuerte aumento en el consumo eléctrico, con riesgo de sobrecarga en el sistema, además de afectar la rutina diaria, el descanso nocturno y el rendimiento laboral.

En este contexto, se pide a la población extremar los cuidados y mantenerse informada ante posibles alertas meteorológicas que puedan emitirse en las próximas horas si las condiciones se agravan.

El AMBA se prepara así para varios días marcados por el calor extremo, en un episodio que vuelve a encender las alarmas sobre el impacto de las temperaturas récord en plena temporada estival.