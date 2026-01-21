Llega la peor ola de calor a Buenos Aires: se vienen máximas de 40 grados y hay peligro para la salud
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una semana seguida con temperaturas superiores a los 30 grados: es oficial la vuelta de la ola de calor en la zona del AMBA.
Una intensa ola de calor comenzará a afectar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días, con al menos siete jornadas consecutivas de temperaturas máximas por encima de los 30 grados y sensaciones térmicas que podrían rozar o incluso superar los 40° en algunos momentos del día.
Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor se sentirá con fuerza desde las primeras horas de la mañana y se extenderá hasta la noche, con mínimas elevadas que impedirán el alivio térmico, más allá de que este miércoles las marcas térmicas superarán los 30 grados.
La combinación de altas temperaturas, humedad y falta de viento generará condiciones sofocantes, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.
Ola de calor en el AMBA
El calor extremo seguirá intensificándose en el AMBA durante los próximos días, con temperaturas que irán en aumento y mínimas muy elevadas, superando todos los días los 20 grados, lo que agravará la sensación térmica y la falta de alivio nocturno.
Según los datos previstos, este jueves la temperatura máxima superará los 32 grados, en una jornada que ya se sentirá pesada desde temprano por la humedad. Sin embargo, el pico de la ola de calor llegará la semana próxima: el martes la máxima alcanzará los 35 grados, mientras que la mínima no bajará de los 26, una marca inusualmente alta que impedirá el descenso térmico durante la noche.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
Las autoridades sanitarias advierten que este tipo de eventos climáticos extremos pueden afectar seriamente la salud, sobre todo en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Entre los principales riesgos se encuentran la deshidratación, los golpes de calor y el agravamiento de problemas cardiovasculares.
Ante este escenario, recomiendan:
- Mantenerse bien hidratado, incluso sin sensación de sed
- Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17
- Usar ropa liviana y de colores claros
- Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado
- Prestar especial atención a bebés y adultos mayores
Impacto en la vida cotidiana
La ola de calor también podría generar un fuerte aumento en el consumo eléctrico, con riesgo de sobrecarga en el sistema, además de afectar la rutina diaria, el descanso nocturno y el rendimiento laboral.
En este contexto, se pide a la población extremar los cuidados y mantenerse informada ante posibles alertas meteorológicas que puedan emitirse en las próximas horas si las condiciones se agravan.
El AMBA se prepara así para varios días marcados por el calor extremo, en un episodio que vuelve a encender las alarmas sobre el impacto de las temperaturas récord en plena temporada estival.
