ANSES: el trámite que te permite acceder a un bono anual
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el plazo límite para presentar los documentos solicitados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y así cobrar el 20% retenido durante todo el año. Algunos beneficiarios de este programa del organismo podrán recibir montos que superan los $600.000 antes de fin de año.
Los padres deben presentar la Libreta AUH para demostrar que los niños están escolarizados, cuentan con el programa de vacunación y cumplen con los controles de salud. Este proceso se puede completar de forma online o presencial.
De qué se trata la Libreta AUH
Todos los meses, ANSES paga solo el 80% del monto total de la AUH. El 20% restante se acumula y queda retenido hasta que el titular presenta la Libreta AUH con los datos completos de educación, salud y vacunación de cada niño, niña o adolescente.
La Libreta funciona como una certificación anual que acredita que los menores:
Asisten regularmente a la escuela
Cumplen con los controles de salud
Tienen el calendario de vacunación al día
Una vez presentada y aprobada, ANSES habilita el pago del monto acumulado correspondiente al año anterior, que se cobra en un solo desembolso.
Para el resto de los beneficiarios, nada ha cambiado: la presentación de la Libreta sigue siendo un requisito indispensable en los siguientes casos:
Niños y adolescentes de 5 a 18 años: para este grupo, la certificación de escolaridad es obligatoria. Al no existir un cruce automático universal de datos educativos en todas las jurisdicciones, la Libreta es el único documento que garantiza la continuidad del cobro.
Casos sin registro de salud: menores de 4 años cuyos controles médicos no hayan sido cargados correctamente en el sistema sanitario nacional.
Cobro del 20% retenido históricamente: el nuevo sistema rige hacia adelante. Para cobrar las retenciones acumuladas durante los meses previos a la nueva normativa, todos los beneficiarios sin excepción deben presentar la Libreta para liquidar ese saldo.
Lo que se cobrará por realizar el trámite
El monto retenido por ANSES depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Para quienes recibieron la asignación durante 12 meses, el total acumulado asciende a $188.069,40 por hijo.
En enero de 2026, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $125.528. ANSES abona el 80% de este monto de manera mensual, lo que equivale a $100.362. El 20% restante se libera una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH.
Para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total alcanza los $408.824, con un pago mensual directo de $326.957,97. El 20% retenido también se desbloquea tras la presentación del documento.
