ANSES: el trámite que te permite acceder a un bono anual

Para el resto de los beneficiarios, nada ha cambiado: la presentación de la Libreta sigue siendo un requisito indispensable en los siguientes casos:

Niños y adolescentes de 5 a 18 años : para este grupo, la certificación de escolaridad es obligatoria. Al no existir un cruce automático universal de datos educativos en todas las jurisdicciones, la Libreta es el único documento que garantiza la continuidad del cobro.

Casos sin registro de salud : menores de 4 años cuyos controles médicos no hayan sido cargados correctamente en el sistema sanitario nacional.

Cobro del 20% retenido históricamente: el nuevo sistema rige hacia adelante. Para cobrar las retenciones acumuladas durante los meses previos a la nueva normativa, todos los beneficiarios sin excepción deben presentar la Libreta para liquidar ese saldo.

Lo que se cobrará por realizar el trámite

El monto retenido por ANSES depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Para quienes recibieron la asignación durante 12 meses, el total acumulado asciende a $188.069,40 por hijo.

En enero de 2026, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $125.528. ANSES abona el 80% de este monto de manera mensual, lo que equivale a $100.362. El 20% restante se libera una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH.

Para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total alcanza los $408.824, con un pago mensual directo de $326.957,97. El 20% retenido también se desbloquea tras la presentación del documento.