Kristalina Georgieva se reunió en Davos con Luis Caputo y destacó "la acumulación de reservas"
El encuentro tuvo lugar durante el Foro Económico Mundial, previo a una nueva instancia de revisión del acuerdo con el FMI.
En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Economía Luis Caputo mantuvo este miércoles un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Suiza.
Tras la reunión, la titular del organismo multilateral compartió una imagen en sus redes sociales y resaltó "el fuerte desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", una definición que fue celebrada por el funcionario argentino.
Caputo citó ese mensaje y respondió con una consigna política: "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente".
La reunión, definida como "breve", se dio mientras el FMI avanza en los preparativos para enviar una misión al país en febrero, en el marco de la segunda revisión del acuerdo vigente. De la aprobación de esa instancia dependerá la habilitación de un nuevo desembolso por u$s1.000 millones.
En paralelo, el Gobierno deberá afrontar el próximo 1° de febrero un vencimiento de deuda por u$s824 millones correspondientes a intereses, y aún se evalúa si el pago se realizará antes o después de conocerse el resultado de la auditoría del organismo.
Si bien el Ejecutivo cumplió con las metas fiscales comprometidas, el Banco Central no logró alcanzar el nivel de acumulación de reservas internacionales exigido, por lo que se prevé que se solicite una waiver para compensar ese incumplimiento.
Milei en Davos
Durante la misma jornada, el presidente Javier Milei participó del foro con un discurso ante empresarios y referentes internacionales, en el que abordó definiciones económicas, cuestionó la intervención estatal y se refirió a la situación política en Venezuela, además de proyectar un escenario favorable a futuro.
En su exposición, sostuvo que en 2026 "el mundo ha comenzado a despertar, la mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad".
Previo a su alocución, el mandatario mantuvo una reunión con CEOs de bancos y entidades financieras de alcance global, de la que también participaron el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de Desregulación Federico Sturzenegger y el canciller Pablo Quirno.
Al iniciar su discurso, Milei fue contundente: "Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto". Luego agregó: "Durante años, se nos deformó el pensamiento, presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas, donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de occidente".
