Kristalina Georgieva se reunió en Davos con Luis Caputo y destacó "la acumulación de reservas"

Si bien el Ejecutivo cumplió con las metas fiscales comprometidas, el Banco Central no logró alcanzar el nivel de acumulación de reservas internacionales exigido, por lo que se prevé que se solicite una waiver para compensar ese incumplimiento.

Milei en Davos

Durante la misma jornada, el presidente Javier Milei participó del foro con un discurso ante empresarios y referentes internacionales, en el que abordó definiciones económicas, cuestionó la intervención estatal y se refirió a la situación política en Venezuela, además de proyectar un escenario favorable a futuro.

En su exposición, sostuvo que en 2026 "el mundo ha comenzado a despertar, la mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad".

Previo a su alocución, el mandatario mantuvo una reunión con CEOs de bancos y entidades financieras de alcance global, de la que también participaron el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de Desregulación Federico Sturzenegger y el canciller Pablo Quirno.

Al iniciar su discurso, Milei fue contundente: "Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto". Luego agregó: "Durante años, se nos deformó el pensamiento, presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas, donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de occidente".