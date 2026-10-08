ANSES implementa el domicilio electrónico: quiénes están habilitados y el paso a paso para el alta

A través de Mi Buzón, los titulares podrán consultar las notificaciones y comunicaciones que ANSES les envíe, sin necesidad de recibirlas exclusivamente por medios físicos.

La medida forma parte del proceso de digitalización de los trámites y comunicaciones que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano y busca facilitar el acceso de los ciudadanos a las notificaciones vinculadas con la Seguridad Social.

Para obtener más información sobre el funcionamiento y los requisitos, los interesados pueden consultar la sección “Domicilio Electrónico de la Seguridad Social” disponible en el sitio oficial de ANSES.