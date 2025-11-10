ANSES: las inscripciones para las Becas Progresar continúan abiertas

Progresar Superior:

Destinada a estudiantes de nivel terciario no universitario o universitario, tanto en instituciones públicas como privadas con reconocimiento oficial. En carreras consideradas estratégicas por el Estado, el límite de edad se amplía hasta los 30 años. El beneficio se mantiene mientras el alumno conserve la regularidad y el rendimiento académico exigido.

El monto de noviembre será de $35.000, con pagos según terminación del DNI.

Progresar Trabajo:

Enfocada en personas que deseen formarse en cursos de capacitación laboral y oficios avalados por el Ministerio de Capital Humano. No tiene límite de edad, lo que facilita la inclusión de adultos que buscan mejorar su empleabilidad o reconvertirse laboralmente.

Progresar Enfermería:

Orientada a mayores de 17 años que estudian la carrera de enfermería en instituciones reconocidas oficialmente. Esta línea ofrece uno de los montos más altos del programa, llegando a $35.000 mensuales, con el objetivo de fortalecer la formación de personal sanitario en todo el país.

El monto general de las becas es de $35.000, del cual los beneficiarios reciben el 80% mensual ($28.000) y el 20% restante se acumula hasta acreditar la regularidad académica al cierre del ciclo lectivo. El pago correspondiente a noviembre se efectúa entre el 10 y el 14, según la terminación del DNI.