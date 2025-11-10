ANSES: las inscripciones para las Becas Progresar continúan abiertas
Esta ayuda esta destinada a los jóvenes estudiantes que están cursando diferentes carreras terciarias y universitarias. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) se encarga, durante todos los meses, se acompañar a diferentes usuarios a través de ayudas económicas. La Asignación Universal por Hijo (AUH), Becas Progresar y Tarjeta Alimentar son algunos de los programas más conocidos.
En el caso de las Becas Progresar, que esta destinado a los jóvenes estudiantes que están cursando diferentes carreras terciarias y universitarias, no todos recibieron los pagos de septiembre por diferentes motivos. Esta situación generó preocupación y alertó a los cursantes.
Cómo anotarse para acceder a las Becas Progresar
Quienes deseen anotarse a las Becas Progresar deben seguir estos pasos:
Ingresar al sitio oficial del programa en argentina.gob.ar/progresar o acceder a través de las aplicaciones “Mi ANSES” o “Mi Argentina”.
Crear o ingresar con usuario y contraseña.
Completar el formulario de inscripción con los datos personales y educativos actualizados.
Adjuntar la documentación solicitada (DNI, constancia de alumno regular o certificado de inscripción).
Seleccionar la línea de beca correspondiente y enviar la solicitud.
Las líneas Becas Progresar vigentes
El programa Becas Progresar, impulsado por ANSES junto al Ministerio de Capital Humano, se divide en distintas líneas destinadas a acompañar a estudiantes según su nivel de formación y etapa educativa:
- Progresar Obligatorio:
Dirigida a jóvenes de 16 a 24 años que estén cursando o finalizando estudios de nivel primario o secundario. Exige acreditar asistencia regular y cumplimiento académico. En casos de jóvenes con hijos a cargo y hogares monoparentales, el límite de edad se extiende hasta los 35 años.
- Progresar Superior:
Destinada a estudiantes de nivel terciario no universitario o universitario, tanto en instituciones públicas como privadas con reconocimiento oficial. En carreras consideradas estratégicas por el Estado, el límite de edad se amplía hasta los 30 años. El beneficio se mantiene mientras el alumno conserve la regularidad y el rendimiento académico exigido.
El monto de noviembre será de $35.000, con pagos según terminación del DNI.
- Progresar Trabajo:
Enfocada en personas que deseen formarse en cursos de capacitación laboral y oficios avalados por el Ministerio de Capital Humano. No tiene límite de edad, lo que facilita la inclusión de adultos que buscan mejorar su empleabilidad o reconvertirse laboralmente.
- Progresar Enfermería:
Orientada a mayores de 17 años que estudian la carrera de enfermería en instituciones reconocidas oficialmente. Esta línea ofrece uno de los montos más altos del programa, llegando a $35.000 mensuales, con el objetivo de fortalecer la formación de personal sanitario en todo el país.
El monto general de las becas es de $35.000, del cual los beneficiarios reciben el 80% mensual ($28.000) y el 20% restante se acumula hasta acreditar la regularidad académica al cierre del ciclo lectivo. El pago correspondiente a noviembre se efectúa entre el 10 y el 14, según la terminación del DNI.
